Додано: Суб 18 лип, 2020 22:41

airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 ты не играешь в американский футбол с тараканом? ты не играешь в американский футбол с тараканом?

Ты мне по товару так и не дал консультацию. Чем тариться? Па 3.23 или па 7.82? Что народ гребет? На чем 800% годовых сделать? Ты мне по товару так и не дал консультацию. Чем тариться? Па 3.23 или па 7.82? Что народ гребет? На чем 800% годовых сделать?

я ответил, что сейчас, все упало. Есть товар, его достаточно купить для оборот 3к-4к$. От силы 5к. будет 30%-70% годовых в валюте.если ты хочешь продать квартиру за 200к$ и купить презы, то чере таможню не провезешь сейчас, это можно было сделать при порохе. Кстати, суммы от 50к-200к$. Ты можешь договорится с диллером в США про скидку. НО это надо будет расстамаживать под 33%. Если на Кота Мурзика заказывать и на Васю Впупкина. То это будет долго. и таможня может потребовать скан паспорт и надо будет искать Васю Впупкина.так как,всё, упало, то для оборот достаточно сейчас 3к-5к$. А хату продать 200к$ и торговать можно было при порохе. Сейчас нету возможности.Может быть зимой можно от 10к-20к$ попробовать, будет подъем экономики.