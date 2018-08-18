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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4812481348144815>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:56

  Santehnik написав:Уну, расскажи лучше как оно в пригороде жилось?

та ну его на йух, всё придумали до нас, летние дачи и зимние квартиры....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну що растішкє

https://news.finance.ua/ua/news/-/474701/bilsha-chastyna-ukrayinskyh-it-planuyut-vyyihaty-v-inshi-krayiny-opytuvannya

Близько 52,6% українських IT-фахівців готуються або думають про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планують виїжджати.

Зарплати на карантині:
15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин;
для 8% скорочення доходу становило більш ніж 15%;
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:27

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Он бы с ума сошел.


Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?

ветку не попутал, гуру КРЖН?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:30

airmax78 ты не играешь в американский футбол с тараканом?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:33

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Он бы с ума сошел.


Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?

ветку не попутал, гуру КРЖН?

Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:35

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:
Инфантил, я бонды сбросил на премии 5%, а перекупил - на дисконте 40%! Это при том, что их купон 7%. Сам текущую доходность пересчитаешь, или помогать?

ветку не попутал, гуру КРЖН?

Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.

3,14здит он что непонятного то.....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:35

  proftpd66 написав:airmax78 ты не играешь в американский футбол с тараканом?

Ты мне по товару так и не дал консультацию. Чем тариться? Па 3.23 или па 7.82? Что народ гребет? На чем 800% годовых сделать?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:41

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78 ты не играешь в американский футбол с тараканом?

Ты мне по товару так и не дал консультацию. Чем тариться? Па 3.23 или па 7.82? Что народ гребет? На чем 800% годовых сделать?


я ответил, что сейчас, все упало. Есть товар, его достаточно купить для оборот 3к-4к$. От силы 5к. будет 30%-70% годовых в валюте.

если ты хочешь продать квартиру за 200к$ и купить презы, то чере таможню не провезешь сейчас, это можно было сделать при порохе. Кстати, суммы от 50к-200к$. Ты можешь договорится с диллером в США про скидку. НО это надо будет расстамаживать под 33%. Если на Кота Мурзика заказывать и на Васю Впупкина. То это будет долго. и таможня может потребовать скан паспорт и надо будет искать Васю Впупкина.

так как,всё, упало, то для оборот достаточно сейчас 3к-5к$. А хату продать 200к$ и торговать можно было при порохе. Сейчас нету возможности.

Может быть зимой можно от 10к-20к$ попробовать, будет подъем экономики.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:47

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78 ты не играешь в американский футбол с тараканом?

Что народ гребет? На чем 800% годовых сделать?



Если я скажу,что народ гребет, то ты купишь этот товар на 200к$ и мой бизнес закроется, будет не рентабильный. Зачем мне конкуренты?

Если хочешь купи мой интернет магазин. С базой клиентов.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 18 лип, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:47

  airmax78 написав:Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.

и это пишет тот, кто, собираясь навсегда сваливать из страны после выборов, покупает для жизни квартиру за +/-200 тонн валюты.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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