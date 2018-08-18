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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48134814481548164817>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:49

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.

и это пишет тот, кто, собираясь навсегда сваливать из страны после выборов, покупает для жизни квартиру за +/-200 тонн валюты.

"згорів сарай, гори і хата"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:50

  jj1981ua написав:раз админ потер мои сообщения (типа же оффтоп), то может раскроет глаза и увидит эту писанину недообразованного чуда?
https://prnt.sc/tk6v9c


***, твое развитие на уровне плинтуса
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:56

  Richi написав:Т.е. до 60+ не смогли решить вопросы, но смогли заработать 100 к. Много таких знаете или так, из головы варианты накидываете? В 60+ наверно надо продавать квартиру в Киеве и валить в более привлекательное место. Либо свою в Киеве сдавать, а самим уезжать в более дешёвый и уютный для жизни город.


Какая разница 60+ или меньше. Я поинтересовался что такое стартануть. Теперь появилось понятие "город получше" . Где это у каждого свое понятие.
Я приобретал недвигу в 17-18 году. Уже не на дне. Удовлетворен ли я своей инвестицией- ответ ДА. 30% падение, значит вернется на уровни покупки, я уже три года получаю аренду.
Пример с акциями забавный, а теперь вместо падения посмотрим на рост. В марте Тесла стоила 380, Эпл 250 и т.д. Тут многие писали, что это еще не дно.

Вот тут есть юзер Зрадио, вот он топит за падение, чтобы что? Купить. То есть он одновременно хочет и падение и отскок.
Когда я приобретал тут тоже многие писали про даунтренд. Но на сегодня имеем у лендлордов денежный поток, а у обвалшек желания :oops:
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:58

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.

и это пишет тот, кто, собираясь навсегда сваливать из страны после выборов, покупает для жизни квартиру за +/-200 тонн валюты.

Считайте это сделкой обмена без доплаты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:02

  airmax78 написав:Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.


Я в долларовых ОВГЗ с конца 2018-го, гений. В марте 2020-го их не трогал и до сих пор не трогаю. А бонды в марте продал, не на абсолютных хаях, откупил в апреле, не на абсолютных лоях (раньше - поспешил чуток) - с чего ты тут культ сделал??

На этом по данному сабжу все! Итак пожалел, что затронул. Больше на вопросы провокаторов не отвечаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:07

  Бывалый написав:Вот тут есть юзер Зрадио, вот он топит за падение, чтобы что? Купить. То есть он одновременно хочет и падение и отскок.
Когда я приобретал тут тоже многие писали про даунтренд. Но на сегодня имеем у лендлордов денежный поток, а у обвалшек желания :oops:


Зрадио тут с мая пишет. Каким денежным потоком успели обрасти за этот период растишки, потратившие кэш на бетон? Отрицательным? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:09

  Бывалый написав:
  Richi написав:Т.е. до 60+ не смогли решить вопросы, но смогли заработать 100 к. Много таких знаете или так, из головы варианты накидываете? В 60+ наверно надо продавать квартиру в Киеве и валить в более привлекательное место. Либо свою в Киеве сдавать, а самим уезжать в более дешёвый и уютный для жизни город.


Какая разница 60+ или меньше. Я поинтересовался что такое стартануть. Теперь появилось понятие "город получше" . Где это у каждого свое понятие.
Я приобретал недвигу в 17-18 году. Уже не на дне. Удовлетворен ли я своей инвестицией- ответ ДА. 30% падение, значит вернется на уровни покупки, я уже три года получаю аренду.
Пример с акциями забавный, а теперь вместо падения посмотрим на рост. В марте Тесла стоила 380, Эпл 250 и т.д. Тут многие писали, что это еще не дно.

Вот тут есть юзер Зрадио, вот он топит за падение, чтобы что? Купить. То есть он одновременно хочет и падение и отскок.
Когда я приобретал тут тоже многие писали про даунтренд. Но на сегодня имеем у лендлордов денежный поток, а у обвалшек желания :oops:


на 30% сейчас НЕ упало! Зачем мечатать про то чего нету? если пенс купит и будет здвать в центре 100к$, то будет 1%-4% в гривне
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вы лучше подумайте о том что к концу этого года в киеве умрёт на 6000 человек больше чем родится...
ну а из позитива таки достроят воскресенский мост.... а через годик метро на веник
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:13

  Унуноктий написав:вы лучше подумайте о том что к концу этого года в киеве умрёт на 6000 человек больше чем родится...
ну а из позитива таки достроят воскресенский мост.... а через годик метро на веник


и нужно подумать еще, что 90% ж/д простиком :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:15

  Унуноктий написав:вы лучше подумайте о том что к концу этого года в киеве умрёт на 6000 человек больше чем родится...
ну а из позитива таки достроят воскресенский мост.... а через годик метро на веник

А на Трою коли? Чи хоча в аеропорт Жуляни. Якого кольору буде нова гілка метро? Рожевоокулярна?
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flyman
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