Додано: Суб 18 лип, 2020 22:56

Richi написав: Т.е. до 60+ не смогли решить вопросы, но смогли заработать 100 к. Много таких знаете или так, из головы варианты накидываете? В 60+ наверно надо продавать квартиру в Киеве и валить в более привлекательное место. Либо свою в Киеве сдавать, а самим уезжать в более дешёвый и уютный для жизни город. Т.е. до 60+ не смогли решить вопросы, но смогли заработать 100 к. Много таких знаете или так, из головы варианты накидываете? В 60+ наверно надо продавать квартиру в Киеве и валить в более привлекательное место. Либо свою в Киеве сдавать, а самим уезжать в более дешёвый и уютный для жизни город.

Какая разница 60+ или меньше. Я поинтересовался что такое стартануть. Теперь появилось понятие "город получше" . Где это у каждого свое понятие.Я приобретал недвигу в 17-18 году. Уже не на дне. Удовлетворен ли я своей инвестицией- ответ ДА. 30% падение, значит вернется на уровни покупки, я уже три года получаю аренду.Пример с акциями забавный, а теперь вместо падения посмотрим на рост. В марте Тесла стоила 380, Эпл 250 и т.д. Тут многие писали, что это еще не дно.Вот тут есть юзер Зрадио, вот он топит за падение, чтобы что? Купить. То есть он одновременно хочет и падение и отскок.Когда я приобретал тут тоже многие писали про даунтренд. Но на сегодня имеем у лендлордов денежный поток, а у обвалшек желания