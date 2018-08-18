Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.
и это пишет тот, кто, собираясь навсегда сваливать из страны после выборов, покупает для жизни квартиру за +/-200 тонн валюты.
Richi написав:Т.е. до 60+ не смогли решить вопросы, но смогли заработать 100 к. Много таких знаете или так, из головы варианты накидываете? В 60+ наверно надо продавать квартиру в Киеве и валить в более привлекательное место. Либо свою в Киеве сдавать, а самим уезжать в более дешёвый и уютный для жизни город.
Какая разница 60+ или меньше. Я поинтересовался что такое стартануть. Теперь появилось понятие "город получше" . Где это у каждого свое понятие. Я приобретал недвигу в 17-18 году. Уже не на дне. Удовлетворен ли я своей инвестицией- ответ ДА. 30% падение, значит вернется на уровни покупки, я уже три года получаю аренду. Пример с акциями забавный, а теперь вместо падения посмотрим на рост. В марте Тесла стоила 380, Эпл 250 и т.д. Тут многие писали, что это еще не дно.
Вот тут есть юзер Зрадио, вот он топит за падение, чтобы что? Купить. То есть он одновременно хочет и падение и отскок. Когда я приобретал тут тоже многие писали про даунтренд. Но на сегодня имеем у лендлордов денежный поток, а у обвалшек желания
airmax78 написав:Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.
и это пишет тот, кто, собираясь навсегда сваливать из страны после выборов, покупает для жизни квартиру за +/-200 тонн валюты.
airmax78 написав:Я просто хочу это видеть, как зрада в марте, когда все вокруг ссутся что курс улетает в дальние дали, в банках нет валюты, а кал через полезных идиотов продвигает тему дефолта, затаривается на +/-200 тонн валютными ОВГЗ. При этом параллельно вещает круглосуточно о том, что мы все умрем.
Я в долларовых ОВГЗ с конца 2018-го, гений. В марте 2020-го их не трогал и до сих пор не трогаю. А бонды в марте продал, не на абсолютных хаях, откупил в апреле, не на абсолютных лоях (раньше - поспешил чуток) - с чего ты тут культ сделал??
На этом по данному сабжу все! Итак пожалел, что затронул. Больше на вопросы провокаторов не отвечаю
Бывалый написав:Вот тут есть юзер Зрадио, вот он топит за падение, чтобы что? Купить. То есть он одновременно хочет и падение и отскок. Когда я приобретал тут тоже многие писали про даунтренд. Но на сегодня имеем у лендлордов денежный поток, а у обвалшек желания
Зрадио тут с мая пишет. Каким денежным потоком успели обрасти за этот период растишки, потратившие кэш на бетон? Отрицательным?
Richi написав:Т.е. до 60+ не смогли решить вопросы, но смогли заработать 100 к. Много таких знаете или так, из головы варианты накидываете? В 60+ наверно надо продавать квартиру в Киеве и валить в более привлекательное место. Либо свою в Киеве сдавать, а самим уезжать в более дешёвый и уютный для жизни город.
Какая разница 60+ или меньше. Я поинтересовался что такое стартануть. Теперь появилось понятие "город получше" . Где это у каждого свое понятие. Я приобретал недвигу в 17-18 году. Уже не на дне. Удовлетворен ли я своей инвестицией- ответ ДА. 30% падение, значит вернется на уровни покупки, я уже три года получаю аренду. Пример с акциями забавный, а теперь вместо падения посмотрим на рост. В марте Тесла стоила 380, Эпл 250 и т.д. Тут многие писали, что это еще не дно.
Вот тут есть юзер Зрадио, вот он топит за падение, чтобы что? Купить. То есть он одновременно хочет и падение и отскок. Когда я приобретал тут тоже многие писали про даунтренд. Но на сегодня имеем у лендлордов денежный поток, а у обвалшек желания
на 30% сейчас НЕ упало! Зачем мечатать про то чего нету? если пенс купит и будет здвать в центре 100к$, то будет 1%-4% в гривне
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.