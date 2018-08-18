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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4814481548164817>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:17

zРадио какие Ваши доказательства? :)

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:23

  trololo написав:
  jj1981ua написав:раз админ потер мои сообщения (типа же оффтоп), то может раскроет глаза и увидит эту писанину недообразованного чуда?
https://prnt.sc/tk6v9c


***, твое развитие на уровне плинтуса

тебя, буратино, стогал оч тупой папа карло. вот ты и получился ущербным. не переживай, это только окружающим тяжело :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:27

      flyman написав:ну що растішкє

    https://news.finance.ua/ua/news/-/474701/bilsha-chastyna-ukrayinskyh-it-planuyut-vyyihaty-v-inshi-krayiny-opytuvannya

    Близько 52,6% українських IT-фахівців готуються або думають про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планують виїжджати.

    Зарплати на карантині:
    15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин;
    для 8% скорочення доходу становило більш ніж 15%;


    По Киеву спрос на трудоустройство среди ИТ-шников вырос в 1,5 раза. И не падает с ослаблением карантина. Вероятно, что зарплаты будут снижаться. Занятость не должна упасть, потому что до начала кризиса был дефицит, но сегодня ажиотажа точно нет, поэтому перекупать спецов с премиями друг у друга работодатели перестанут.

    Кстати, напоминаю гурам рынка недвижимости о вопросе, который уже задавал, но ответ не получил. ИТ-шников позиционируют тем ключевым сегментом, обеспечившим спрос в последние 5 лет. Какой платежеспособный сегмент "сделает" следующие 5 лет на КРЖН, если ИТ-шники уже преимущественно с квартирами? :roll:

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    zРадио
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:30

      airmax78 написав:Считайте это сделкой обмена без доплаты.

    что я считаю - не суть.
    ничего не мешает говорящему про эмиграцию покупать недвигу в старом месте.
    ничего не мешает говорящему "всё пропало" вкладывать деньги в евробонды.
    но "противоречие" вы подчеркиваете только во втором случае.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:33

      zРадио написав:Зрадио тут с мая пишет. Каким денежным потоком успели обрасти за этот период растишки, потратившие кэш на бетон? Отрицательным? :mrgreen:


    Обычный поток сравнимый с чистой прибылью гостиницы Днепр только по одному объекту.
    У меня к примеру есть дача на Осокорках, которую приобретал в 2005 за 75. Стоила она и 300, сейчас гдет 150. Дача и дача не торгую, просто приезжаю на барбекю. Так же объекты просто пополняют бюджет.
    Тут есть юзер АирМакс вот он любит что-то менять или так пишет. А у 99% есть объект ну и есть.
    Бывалый
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:41

      zРадио написав:
      flyman написав:ну що растішкє

    https://news.finance.ua/ua/news/-/474701/bilsha-chastyna-ukrayinskyh-it-planuyut-vyyihaty-v-inshi-krayiny-opytuvannya

    Близько 52,6% українських IT-фахівців готуються або думають про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планують виїжджати.

    Зарплати на карантині:
    15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин;
    для 8% скорочення доходу становило більш ніж 15%;


    По Киеву спрос на трудоустройство среди ИТ-шников вырос в 1,5 раза. И не падает с ослаблением карантина. Вероятно, что зарплаты будут снижаться. Занятость не должна упасть, потому что до начала кризиса был дефицит, но сегодня ажиотажа точно нет, поэтому перекупать спецов с премиями друг у друга работодатели перестанут.

    Кстати, напоминаю гурам рынка недвижимости о вопросе, который уже задавал, но ответ не получил. ИТ-шников позиционируют тем ключевым сегментом, обеспечившим спрос в последние 5 лет. Какой платежеспособный сегмент "сделает" следующие 5 лет на КРЖН, если ИТ-шники уже преимущественно с квартирами? :roll:


    Раз 20 уже говорили: ипотечники.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:45

      zРадио написав:
      flyman написав:ну що растішкє

    https://news.finance.ua/ua/news/-/474701/bilsha-chastyna-ukrayinskyh-it-planuyut-vyyihaty-v-inshi-krayiny-opytuvannya

    Близько 52,6% українських IT-фахівців готуються або думають про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планують виїжджати.

    Зарплати на карантині:
    15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин;
    для 8% скорочення доходу становило більш ніж 15%;


    По Киеву спрос на трудоустройство среди ИТ-шников вырос в 1,5 раза. И не падает с ослаблением карантина. Вероятно, что зарплаты будут снижаться. Занятость не должна упасть, потому что до начала кризиса был дефицит, но сегодня ажиотажа точно нет, поэтому перекупать спецов с премиями друг у друга работодатели перестанут.

    Кстати, напоминаю гурам рынка недвижимости о вопросе, который уже задавал, но ответ не получил. ИТ-шников позиционируют тем ключевым сегментом, обеспечившим спрос в последние 5 лет. Какой платежеспособный сегмент "сделает" следующие 5 лет на КРЖН, если ИТ-шники уже преимущественно с квартирами? :roll:

    Зображення
    https://jobs.dou.ua/trends/?city=Kyiv


    хотел докопаться, что, например могли вырасти отклики для джуниоров (З/П маленькая), но для синьйоров - нет (З/П большая).

    Полез на ДОУ - интересуются и те и те.

    Но вот вторая теория - "отклик" не равно "потеря работы". Кейс вот такой может быть: "смотрю на всякий случай чтобы быть в курсе".

    по поводу следующего среднего класа - есть шанс, что "подрастут" новые ИТшники (а старые квартирку не будут продавать даже если свалят)
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:49

      airmax78 написав:Раз 20 уже говорили: ипотечники.


    На что я 20 раз уже отвечал - UIRD+4% нах никому не упал... Или ты наблюдаешь очереди у отделений Привата, "исполнившего" поручение Зеленского для галочки - уже 18 дней действия супер-пупер ипотеки...

    До конца года, т.е. за 180 дней от 1 июля, планировали заключить 300 тыс сделок. Т.е. уже должно быть 30 тыс :D Но почему то кажется, что и 30 сделок не оформили...
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:51

      Бывалый написав:
      zРадио написав:Зрадио тут с мая пишет. Каким денежным потоком успели обрасти за этот период растишки, потратившие кэш на бетон? Отрицательным? :mrgreen:


    Обычный поток сравнимый с чистой прибылью гостиницы Днепр только по одному объекту.
    У меня к примеру есть дача на Осокорках, которую приобретал в 2005 за 75. Стоила она и 300, сейчас гдет 150. Дача и дача не торгую, просто приезжаю на барбекю. Так же объекты просто пополняют бюджет.
    Тут есть юзер АирМакс вот он любит что-то менять или так пишет. А у 99% есть объект ну и есть.

    барбекю на 300Куе, мда...
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:52

      zРадио написав:
      airmax78 написав:Раз 20 уже говорили: ипотечники.


    На что я 20 раз уже отвечал - UIRD+4% нах никому не упал... Или ты наблюдаешь очереди у отделений Привата, "исполнившего" поручение Зеленского для галочки - уже 18 дней действия супер-пупер ипотеки...

    До конца года, т.е. за 180 дней от 1 июля, планировали заключить 300 тыс сделок. Т.е. уже должно быть 30 тыс :D Но почему то кажется, что и 30 сделок не оформили...

    Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.
    airmax78
     
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