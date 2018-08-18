Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:раз админ потер мои сообщения (типа же оффтоп), то может раскроет глаза и увидит эту писанину недообразованного чуда? https://prnt.sc/tk6v9c
***, твое развитие на уровне плинтуса
тебя, буратино, стогал оч тупой папа карло. вот ты и получился ущербным. не переживай, это только окружающим тяжело
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
Близько 52,6% українських IT-фахівців готуються або думають про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планують виїжджати.
Зарплати на карантині: 15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин; для 8% скорочення доходу становило більш ніж 15%;
По Киеву спрос на трудоустройство среди ИТ-шников вырос в 1,5 раза. И не падает с ослаблением карантина. Вероятно, что зарплаты будут снижаться. Занятость не должна упасть, потому что до начала кризиса был дефицит, но сегодня ажиотажа точно нет, поэтому перекупать спецов с премиями друг у друга работодатели перестанут.
Кстати, напоминаю гурам рынка недвижимости о вопросе, который уже задавал, но ответ не получил. ИТ-шников позиционируют тем ключевым сегментом, обеспечившим спрос в последние 5 лет. Какой платежеспособный сегмент "сделает" следующие 5 лет на КРЖН, если ИТ-шники уже преимущественно с квартирами?
airmax78 написав:Считайте это сделкой обмена без доплаты.
что я считаю - не суть. ничего не мешает говорящему про эмиграцию покупать недвигу в старом месте. ничего не мешает говорящему "всё пропало" вкладывать деньги в евробонды. но "противоречие" вы подчеркиваете только во втором случае.
zРадио написав:Зрадио тут с мая пишет. Каким денежным потоком успели обрасти за этот период растишки, потратившие кэш на бетон? Отрицательным?
Обычный поток сравнимый с чистой прибылью гостиницы Днепр только по одному объекту. У меня к примеру есть дача на Осокорках, которую приобретал в 2005 за 75. Стоила она и 300, сейчас гдет 150. Дача и дача не торгую, просто приезжаю на барбекю. Так же объекты просто пополняют бюджет. Тут есть юзер АирМакс вот он любит что-то менять или так пишет. А у 99% есть объект ну и есть.
Близько 52,6% українських IT-фахівців готуються або думають про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планують виїжджати.
Зарплати на карантині: 15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин; для 8% скорочення доходу становило більш ніж 15%;
По Киеву спрос на трудоустройство среди ИТ-шников вырос в 1,5 раза. И не падает с ослаблением карантина. Вероятно, что зарплаты будут снижаться. Занятость не должна упасть, потому что до начала кризиса был дефицит, но сегодня ажиотажа точно нет, поэтому перекупать спецов с премиями друг у друга работодатели перестанут.
Кстати, напоминаю гурам рынка недвижимости о вопросе, который уже задавал, но ответ не получил. ИТ-шников позиционируют тем ключевым сегментом, обеспечившим спрос в последние 5 лет. Какой платежеспособный сегмент "сделает" следующие 5 лет на КРЖН, если ИТ-шники уже преимущественно с квартирами?
Близько 52,6% українських IT-фахівців готуються або думають про трудову міграцію в інші країни, і тільки 8% точно не планують виїжджати.
Зарплати на карантині: 15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин; для 8% скорочення доходу становило більш ніж 15%;
По Киеву спрос на трудоустройство среди ИТ-шников вырос в 1,5 раза. И не падает с ослаблением карантина. Вероятно, что зарплаты будут снижаться. Занятость не должна упасть, потому что до начала кризиса был дефицит, но сегодня ажиотажа точно нет, поэтому перекупать спецов с премиями друг у друга работодатели перестанут.
Кстати, напоминаю гурам рынка недвижимости о вопросе, который уже задавал, но ответ не получил. ИТ-шников позиционируют тем ключевым сегментом, обеспечившим спрос в последние 5 лет. Какой платежеспособный сегмент "сделает" следующие 5 лет на КРЖН, если ИТ-шники уже преимущественно с квартирами?
zРадио написав:Зрадио тут с мая пишет. Каким денежным потоком успели обрасти за этот период растишки, потратившие кэш на бетон? Отрицательным?
Обычный поток сравнимый с чистой прибылью гостиницы Днепр только по одному объекту. У меня к примеру есть дача на Осокорках, которую приобретал в 2005 за 75. Стоила она и 300, сейчас гдет 150. Дача и дача не торгую, просто приезжаю на барбекю. Так же объекты просто пополняют бюджет. Тут есть юзер АирМакс вот он любит что-то менять или так пишет. А у 99% есть объект ну и есть.