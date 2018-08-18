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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4814481548164817

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:55

  baraka написав:хотел докопаться, что, например могли вырасти отклики для джуниоров (З/П маленькая), но для синьйоров - нет (З/П большая).
Полез на ДОУ - интересуются и те и те.


Но разница таки есть - нашли? Количетсво вакансий для ИТ-шников с большим опытом упало не так сильно, как для ИТ-шников с маленьким опытом.

  baraka написав:по поводу следующего среднего класа - есть шанс, что "подрастут" новые ИТшники (а старые квартирку не будут продавать даже если свалят)


Так что, исходя их текущих трендов, молодняку как раз будет тяжелее. Опытный ИТ-шник - это 5к в месяц, он уже наверняка с квартирой и для себя, и в аренду "шобы було". А вот джун - такой себе игрок на КРЖН. Не очень, мягко скажем. А их еще и рынок сейчас подрезает...

Как раз в 2023-2024 гг, на волне восстановления джуны станут кто миддлом, кто синиором, и выйдут на КРЖН в качестве покупанов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:00

  flyman написав:барбекю на 300Куе, мда...

Барбекю лучше чем спать на обоссаном диване, заряжать гаджеты где-нибудь и питаться с помойки.
Там вроде другой смысл был в мессаге, не?
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:03

  airmax78 написав:Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.


Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless - он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.

Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.

Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:11

  Бывалый написав:
  flyman написав:барбекю на 300Куе, мда...

Барбекю лучше чем спать на обоссаном диване, заряжать гаджеты где-нибудь и питаться с помойки.
Там вроде другой смысл был в мессаге, не?


яхта стоит 75к в отличном состоянии на 6 человек, еще и океанская
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  #<1 ... 4814481548164817
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