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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 лип, 2020 23:55
baraka написав:
хотел докопаться, что, например могли вырасти отклики для джуниоров (З/П маленькая), но для синьйоров - нет (З/П большая).
Полез на ДОУ - интересуются и те и те.
Но разница таки есть - нашли? Количетсво вакансий для ИТ-шников с большим опытом упало не так сильно, как для ИТ-шников с маленьким опытом.
baraka написав:
по поводу следующего среднего класа - есть шанс, что "подрастут" новые ИТшники (а старые квартирку не будут продавать даже если свалят)
Так что, исходя их текущих трендов, молодняку как раз будет тяжелее. Опытный ИТ-шник - это 5к в месяц, он уже наверняка с квартирой и для себя, и в аренду "шобы було". А вот джун - такой себе игрок на КРЖН. Не очень, мягко скажем. А их еще и рынок сейчас подрезает...
Как раз в 2023-2024 гг, на волне восстановления джуны станут кто миддлом, кто синиором, и выйдут на КРЖН в качестве покупанов
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:00
flyman написав:
барбекю на 300Куе, мда...
Барбекю лучше чем спать на обоссаном диване, заряжать гаджеты где-нибудь и питаться с помойки.
Там вроде другой смысл был в мессаге, не?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:03
airmax78 написав:
Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.
Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless
- он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.
Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.
Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:11
Бывалый написав: flyman написав:
барбекю на 300Куе, мда...
Барбекю лучше чем спать на обоссаном диване, заряжать гаджеты где-нибудь и питаться с помойки.
Там вроде другой смысл был в мессаге, не?
яхта стоит 75к в отличном состоянии на 6 человек, еще и океанская
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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