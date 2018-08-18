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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:51
Бывалый написав: zРадио написав:
Зрадио тут с мая пишет. Каким денежным потоком успели обрасти за этот период растишки, потратившие кэш на бетон? Отрицательным?
Обычный поток сравнимый с чистой прибылью гостиницы Днепр только по одному объекту.
У меня к примеру есть дача на Осокорках, которую приобретал в 2005 за 75. Стоила она и 300, сейчас гдет 150. Дача и дача не торгую, просто приезжаю на барбекю. Так же объекты просто пополняют бюджет.
Тут есть юзер АирМакс вот он любит что-то менять или так пишет. А у 99% есть объект ну и есть.
барбекю на 300Куе, мда...
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 18 лип, 2020 23:52
zРадио написав: airmax78 написав:
Раз 20 уже говорили: ипотечники.
На что я 20 раз уже отвечал - UIRD+4% нах никому не упал... Или ты наблюдаешь очереди у отделений Привата, "исполнившего" поручение Зеленского для галочки - уже 18 дней действия супер-пупер ипотеки...
До конца года, т.е. за 180 дней от 1 июля, планировали заключить 300 тыс сделок. Т.е. уже должно быть 30 тыс
Но почему то кажется, что и 30 сделок не оформили...
Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 23:55
baraka написав:
хотел докопаться, что, например могли вырасти отклики для джуниоров (З/П маленькая), но для синьйоров - нет (З/П большая).
Полез на ДОУ - интересуются и те и те.
Но разница таки есть - нашли? Количетсво вакансий для ИТ-шников с большим опытом упало не так сильно, как для ИТ-шников с маленьким опытом.
baraka написав:
по поводу следующего среднего класа - есть шанс, что "подрастут" новые ИТшники (а старые квартирку не будут продавать даже если свалят)
Так что, исходя их текущих трендов, молодняку как раз будет тяжелее. Опытный ИТ-шник - это 5к в месяц, он уже наверняка с квартирой и для себя, и в аренду "шобы було". А вот джун - такой себе игрок на КРЖН. Не очень, мягко скажем. А их еще и рынок сейчас подрезает...
Как раз в 2023-2024 гг, на волне восстановления джуны станут кто миддлом, кто синиором, и выйдут на КРЖН в качестве покупанов
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zРадио
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:00
flyman написав:
барбекю на 300Куе, мда...
Барбекю лучше чем спать на обоссаном диване, заряжать гаджеты где-нибудь и питаться с помойки.
Там вроде другой смысл был в мессаге, не?
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Бывалый
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:03
airmax78 написав:
Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.
Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless
- он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.
Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.
Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...
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zРадио
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:29
Странные вы объект приобретен за 75, активно используется. Сейчас стоит в ДВА раза дороже, кроме того что приобретался для себя изначально. Нет находится какая-то учетка, которая считает как надо.
PS де*** бл...
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Бывалый
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:48
Бывалый написав: Richi написав:
Т.е. до 60+ не смогли решить вопросы, но смогли заработать 100 к. Много таких знаете или так, из головы варианты накидываете? В 60+ наверно надо продавать квартиру в Киеве и валить в более привлекательное место. Либо свою в Киеве сдавать, а самим уезжать в более дешёвый и уютный для жизни город.
Какая разница 60+ или меньше. Я поинтересовался что такое стартануть. Теперь появилось понятие "город получше" . Где это у каждого свое понятие.
Я приобретал недвигу в 17-18 году. Уже не на дне. Удовлетворен ли я своей инвестицией- ответ ДА. 30% падение, значит вернется на уровни покупки, я уже три года получаю аренду.
Пример с акциями забавный, а теперь вместо падения посмотрим на рост. В марте Тесла стоила 380, Эпл 250 и т.д. Тут многие писали, что это еще не дно.
Ну если для Вас нет разницы 40,50 или 60+, то я рад за Вас. Видать Вы молоды и даже не буду пытаться объяснять. Относительно, город получше, то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей, да и без надобности он. Проезжаю иногда Днепр и он мне куда симпатичнее, как пример. Дома вдоль Днепра, прогулочная зона и пр.
P.S. А что Тесла начала дивиденты платить или 0,85% от Эпла заслуживают внимания? Вам абы ляпнуть, а далее разбирайтесь?
Но то, что Вы понимаете о важности точки входа -это уже радует. Т.е. падение в 30% Вы переживёте легко, а далее начнёте на заднице ёрзать?
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Richi
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Додано: Нед 19 лип, 2020 00:56
Richi написав:
то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,
Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.
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Hotab
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Додано: Нед 19 лип, 2020 01:16
Richi написав:
Ну если для Вас нет разницы 40,50 или 60+, то я рад за Вас. Видать Вы молоды и даже не буду пытаться объяснять. Относительно, город получше, то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей, да и без надобности он. Проезжаю иногда Днепр и он мне куда симпатичнее, как пример. Дома вдоль Днепра, прогулочная зона и пр.
P.S. А что Тесла начала дивиденты платить или 0,85% от Эпла заслуживают внимания? Вам абы ляпнуть, а далее разбирайтесь?
Но то, что Вы понимаете о важности точки входа -это уже радует. Т.е. падение в 30% Вы переживёте легко, а далее начнёте на заднице ёрзать?
Очень много букв, причем в основном забавных. Но понял что Днепр, лучше Киева, это на вопрос что лучше, начался слив. Типа есть вопрос, а начался ну там мне больше нравится. Еще был вопрос что такое стартануть? Он остался без ответа.
Про Теслу и Апл вообще незачет. Дивидендные компании в основном падают, надеюсь в гугле не забанили, можно изучить тему.
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Бывалый
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Додано: Нед 19 лип, 2020 01:17
zРадио написав: airmax78 написав:
Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.
Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless
- он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.
Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.
Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...
Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих
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Faceless
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