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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 01:19
Hotab написав: Richi написав:
то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,
Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.
Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом
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