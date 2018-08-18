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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4812481348144815

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 01:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Richi написав:то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,

Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.


Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом
Faceless
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  #<1 ... 4812481348144815
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