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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4812481348144815

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 01:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Richi написав:то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,

Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.


Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 03:01

  Faceless написав:
zРадио написав:
  airmax78 написав:Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.


Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless - он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.

Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.

Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...
Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих



Это лучше.

рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.

то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)

и еще 3%-10% скидка при рассрочке этой.

?

нет, нет, не слышали. :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 03:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:
Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless - он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.

Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.

Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...
Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих



Это лучше.

рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.

то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)

?

нет, нет, не слышали.

Не стоит стремиться выглядеть ещё глупее, чем и так есть. Рассрочка от застройщика это совершенно другая история, со своими подводными камнями и условиями. И 0% оказывается совсем не 0% даже со стабильным курсом, о курсе 19-24 через 3 года вообще смешно. Переплату по ипотеке за пять лет в уме не прикину, но будет меньше 50%.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 07:16

  artlife написав:Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)


у меня был похожий опыт, хотя и без соседей снизу. но с соседями он тоже применим.
если интересно - через ЛС.
rjkz
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