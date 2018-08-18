Faceless написав:

zРадио написав: airmax78 написав: Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет. Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.



Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless - он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.



Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.



Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов... Для вкусных предложений бывает! Спроси у- он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...

а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее

Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно,. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих