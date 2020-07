Додано: Нед 19 лип, 2020 08:17

Hotab написав: Richi написав: то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей, то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,

Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.

Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев. . Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.



та это тебе просто кажется, теоретик та это тебе просто кажется, теоретик

