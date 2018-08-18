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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 01:19
Hotab написав: Richi написав:
то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,
Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.
Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом
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Faceless
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Додано: Нед 19 лип, 2020 03:01
Faceless написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Так не бывает: вчера внедрили продукт, а сегодня - очередь. 3-6-9 месяцев и постепенно паровоз раскочегарится и поедет.
Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless
- он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.
Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.
Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...
Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее
. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих
Это лучше.
рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.
то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)
и еще 3%-10% скидка при рассрочке этой.
?
нет, нет, не слышали.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Додано: Нед 19 лип, 2020 03:42
proftpd66 написав: Faceless написав:
zРадио написав:
Для вкусных предложений бывает! Спроси у Faceless - он тут третьего дня приводил очереди в Аркаду в качестве сильного довода. И они ведь реально имели место.
Поэтому не выдавай желаемое за действительное - плавающая ставка рынку не интересна. По крайней мере думающей его части. Достаточно посмотреть на историю динамики UIRD, и сразу станет все понятно.
Лошков загнать вкусной ставкой 1-го года - ну такое... Хочу я посмотреть, как это получится сделать! Там еще и 30% первого взноса нужно принести, что сразу отметает добрую половину лошков из списка аппликантов...
Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее
. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих
Это лучше.
рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.
то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)
?
нет, нет, не слышали.
Не стоит стремиться выглядеть ещё глупее, чем и так есть. Рассрочка от застройщика это совершенно другая история, со своими подводными камнями и условиями. И 0% оказывается совсем не 0% даже со стабильным курсом, о курсе 19-24 через 3 года вообще смешно. Переплату по ипотеке за пять лет в уме не прикину, но будет меньше 50%.
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Faceless
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Додано: Нед 19 лип, 2020 07:16
artlife написав:
Ребята, кто-нибудь менял деревянные балки пола на металлические двутавры при живых соседях снизу?
PS: Заранее благодарен за советы продать квартиру и не мучаться.)
у меня был похожий опыт, хотя и без соседей снизу. но с соседями он тоже применим.
если интересно - через ЛС.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 07:57
Макс, ты тут ? Ты фото покажешь ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 19 лип, 2020 08:06
Faceless написав:
Не стоит стремиться выглядеть ещё глупее, чем и так есть. Рассрочка от застройщика это совершенно другая история, со своими подводными камнями и условиями. И 0% оказывается совсем не 0% даже со стабильным курсом, о курсе 19-24 через 3 года вообще смешно. Переплату по ипотеке за пять лет в уме не прикину, но будет меньше 50%.
Ну рассрочки от застройщика вполне норм тема, я например жалею что не рискнул в них лезть.
Да, там 0% действительно 0% но в валюте, а зарабатывают они на том что квадрат продают дороже.
Больше всего выиграли те кто взяли рассрочку на Республику с ценой в 850 долл за квадрат в конце 2018 и курсе 27.8. Дело в том что в течении 2019 года курс все время падал а КАН лоханулся и привязался к НБУ в две стороны) в 2019 это пофиксили и сделали фикс односторонний как у всех.
Я вот тогда забоялся и не полез, теперь вижу насколько это решене было глупым) лишь сейчас курс бакса вернулся к тем значениям что были в конце 2018, только теперь даже при 100% оплате они считают от 1300 цену и ждать +2 года.
Это конечно самый крайний кейс с одной стороны, есть и крайности с другой стороны где народ брал рассрочки без фиксации и уже через пару месяцев ловил подорожания выплат но вобщем и целом если с гловой подходить и не бояться то рассрочка хороший инструмент.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 08:17
Hotab написав:
Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания
Richi написав:
то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,
. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.
та это тебе просто кажется, теоретик
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Додано: Нед 19 лип, 2020 08:23
Faceless написав:
Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих
У вас мышление как у продавца арбузов недалеко от перехода...
Прочитайте свой поток бреда еще раз.
Вы предлагаете брать Огромный кредит на бетон, и в основных аргументах у вас слова:
- есть вероятность
- скорее всего
- не гарантия
- вероятный сценарий ))
Вам нужно в казино, там вероятность есть удвоить свои деньги. Скорее всего, вероятно )))))
Вы теоретики путаете реальную жизнь людей, которые могут потерять все источники доходов и циферки на мониторе.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 08:33
Бывалый написав:
Странные вы объект приобретен за 75, активно используется. Сейчас стоит в ДВА раза дороже, кроме того что приобретался для себя изначально. Нет находится какая-то учетка, которая считает как надо.
PS де*** бл...
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
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hume
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Додано: Нед 19 лип, 2020 08:41
hume написав: Бывалый написав:
Странные вы объект приобретен за 75, активно используется. Сейчас стоит в ДВА раза дороже, кроме того что приобретался для себя изначально. Нет находится какая-то учетка, которая считает как надо.
PS де*** бл...
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
Я хочу купить до 1.6, но думаю может быть если получится по Зрадио по 30-35грн слить баксы, в чем я сомневаюсь. И/или рассрочку на 2-3 года.
Вы вдохновляете меня тем что покупать не надо, 1-4% в гривне будет . Я очень благодарен.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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