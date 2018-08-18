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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4813481448154816

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:04

ІпотекаVSрозтермінування?

  proftpd66 написав:рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.

то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)

и еще 3%-10% скидка при рассрочке этой

Майже всюди розтермінування прив'язують до доляра, а де НЕ прив'язують - то там треба зразу заплатити 50%, а швидше, то всі 70%!
Так що ті варіанти можуть бути цікаві лише тоді, коли є цікавий варіант нерухомості і треба взяти ВЖЕ, а гроші підзависли на пару місяців на нерозривних депо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:06

  hume написав:Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.


мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:13

  kingkongovets написав:
  hume написав:Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.


мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку



Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?

власть переходит к другим партиям .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:28

  proftpd66 написав:Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?

власть переходит к другим партиям .


я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 4813481448154816
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