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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:04
proftpd66 написав:
рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.
то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)
и еще 3%-10% скидка при рассрочке этой
Майже всюди розтермінування прив'язують до доляра, а де НЕ прив'язують - то там треба зразу заплатити 50%, а швидше, то всі 70%!
Так що ті варіанти можуть бути цікаві лише тоді, коли є цікавий варіант нерухомості і треба взяти ВЖЕ, а гроші підзависли на пару місяців на нерозривних депо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:06
hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:13
kingkongovets написав: hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?
власть переходит к другим партиям .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:28
proftpd66 написав:
Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?
власть переходит к другим партиям .
я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред
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