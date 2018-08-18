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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:04
proftpd66 написав:
рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.
то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)
и еще 3%-10% скидка при рассрочке этой
Майже всюди розтермінування прив'язують до доляра, а де НЕ прив'язують - то там треба зразу заплатити 50%, а швидше, то всі 70%!
Так що ті варіанти можуть бути цікаві лише тоді, коли є цікавий варіант нерухомості і треба взяти ВЖЕ, а гроші підзависли на пару місяців на нерозривних депо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:06
hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:13
kingkongovets написав: hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?
власть переходит к другим партиям .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:28
proftpd66 написав:
Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?
власть переходит к другим партиям .
я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда и оффтопа теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред людьми, понятия не имеющими о недвижимости и абсолютно не имеющими отношения к этому рынку
причем всех кто к ней имеет не задумываясь именуют растишками, невзирая на их прогнозы
театр абсурда бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:41
Richi написав:
[quote Проезжаю иногда Днепр и он мне куда симпатичнее, как пример. Дома вдоль Днепра, прогулочная зона и пр.
?
Каждому своё, но я впервые слышу, что Днепр комфортный и удобный город. Как по мне то же Запорожье интересней. Ладно ещё сравнивать с морской Одессой, чистейшим и советским Харьковом, западным историческим Львовом...но Днепр, ну это хз.
Дома вдоль Днепра и в Киеве есть, прогулочных зон тоже хватает, от леса в центре города, до отдельных парков в каждом районе и тд. Но если вы ездите например по бажана на автовокзал, через телигы и дальше, то возможно можно так говорить, или останавливаетесь в Киеве в районе позняки 4а, ну то такэ
ПС
Барабашов, не обессудьте, чисто субъективное мнение.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 19 лип, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:41
kingkongovets написав: proftpd66 написав:
Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?
власть переходит к другим партиям .
я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда и оффтопа теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред людьми, понятия не имеющими о недвижимости и абсолютно не имеющими отношения к этому рынку
причем всех кто к ней имеет не задумываясь именуют растишками, невзирая на их прогнозы
театр абсурда бл
Пишите Вы , а мы послушаем почитаем . Можете аудио конференцию.
Какой Ваш портфель ? Что продаете, что покупаете ? Что по чем ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:42
Добавлю про айтишников. Все кто приезжал в гости в Англию за последний год задумались об эмиграции. Непонятно насколько реально они к этому готовы, у всех есть квартиры в Киеве, купленные за последние 5 лет. Выборка 4 семьи.
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IgA
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:48
Santehnik написав:
[
Ну
Больше всего выиграли те кто взяли рассрочку на Республику с ценой в 850 долл за квадрат в конце 2018 и курсе 27.8. Дело в том что в течении 2019 года курс все время падал а КАН лоханулся и привязался к НБУ в две стороны) в 2019 это пофиксили и сделали фикс .
Так же они лоханулись и в Юните, зафиксировав в уе без оговорки укрепления грн, но уже к февралю все новые договора имели пункт в уе, но не ниже курса на день покупки. Весной же рассрочникам сделали ещё подарок и зафиксировали курс 24,5 на разовый платёж(мог быть любым). Или рассрочка от Геоса фиксированная в грн. на1,5 года, когда курс наоборот рос и от остатка суммы можно было откусить ещё 10%. Так что рассрочка некоторых застройщиков довольно выгодная штука.
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hume
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:51
Faceless написав: Hotab написав: Richi написав:
то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,
Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.
Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом
Ну это после 70, я_думаю)
И то, важнее иметь человека рядом, который прыгнет за руль и отвезёт в клинику (причем она не обязана быть киевской) ,чем жить одному в киевском хруще.
И вообще, давайте уже закроем вопрос медицины. Киев тут выигрывает только в вопросе ПЛАНОВОЙ сложной операции,которую делают только в этой самой столице. Все срочное есть в любом областном центре.Ну а плановое шунтирование сердца , именно потому что оно плановое, можно провести приехав в киевскую клинику когда удобно.
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Hotab
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:00
Hotab написав: Faceless написав:
Hotab написав:Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.
Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом
Ну это после 70, я_думаю)
И то, важнее иметь человека рядом, который прыгнет за руль и отвезёт в клинику (причем она не обязана быть киевской) ,чем жить одному в киевском хруще.
И вообще, давайте уже закроем вопрос медицины. Киев тут выигрывает только в вопросе ПЛАНОВОЙ сложной операции,которую делают только в этой самой столице. Все срочное есть в любом областном центре.Ну а плановое шунтирование сердца , именно потому что оно плановое, можно провести приехав в киевскую клинику когда удобно.
Психиатрическую больницу .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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