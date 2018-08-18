RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481448154816481748184819>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:04

ІпотекаVSрозтермінування?

  proftpd66 написав:рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.

то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)

и еще 3%-10% скидка при рассрочке этой

Майже всюди розтермінування прив'язують до доляра, а де НЕ прив'язують - то там треба зразу заплатити 50%, а швидше, то всі 70%!
Так що ті варіанти можуть бути цікаві лише тоді, коли є цікавий варіант нерухомості і треба взяти ВЖЕ, а гроші підзависли на пару місяців на нерозривних депо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8249
З нами з: 19.10.15
Подякував: 525 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:06

  hume написав:Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.


мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 05.06.16
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:13

  kingkongovets написав:
  hume написав:Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.


мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку



Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?

власть переходит к другим партиям .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 22.12.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:28

  proftpd66 написав:Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?

власть переходит к другим партиям .


я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда и оффтопа теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред людьми, понятия не имеющими о недвижимости и абсолютно не имеющими отношения к этому рынку
причем всех кто к ней имеет не задумываясь именуют растишками, невзирая на их прогнозы
театр абсурда бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 05.06.16
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:41

  Richi написав:[quote Проезжаю иногда Днепр и он мне куда симпатичнее, как пример. Дома вдоль Днепра, прогулочная зона и пр.
?

Каждому своё, но я впервые слышу, что Днепр комфортный и удобный город. Как по мне то же Запорожье интересней. Ладно ещё сравнивать с морской Одессой, чистейшим и советским Харьковом, западным историческим Львовом...но Днепр, ну это хз.
Дома вдоль Днепра и в Киеве есть, прогулочных зон тоже хватает, от леса в центре города, до отдельных парков в каждом районе и тд. Но если вы ездите например по бажана на автовокзал, через телигы и дальше, то возможно можно так говорить, или останавливаетесь в Киеве в районе позняки 4а, ну то такэ
ПС
Барабашов, не обессудьте, чисто субъективное мнение.
Востаннє редагувалось hume в Нед 19 лип, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 6600
З нами з: 27.12.12
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:41

  kingkongovets написав:
  proftpd66 написав:Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?

власть переходит к другим партиям .


я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда и оффтопа теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред людьми, понятия не имеющими о недвижимости и абсолютно не имеющими отношения к этому рынку
причем всех кто к ней имеет не задумываясь именуют растишками, невзирая на их прогнозы
театр абсурда бл



Пишите Вы , а мы послушаем почитаем . Можете аудио конференцию.

Какой Ваш портфель ? Что продаете, что покупаете ? Что по чем ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 22.12.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:42

Добавлю про айтишников. Все кто приезжал в гости в Англию за последний год задумались об эмиграции. Непонятно насколько реально они к этому готовы, у всех есть квартиры в Киеве, купленные за последние 5 лет. Выборка 4 семьи.
IgA
 
Повідомлень: 269
З нами з: 02.07.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:48

  Santehnik написав:[
Ну
Больше всего выиграли те кто взяли рассрочку на Республику с ценой в 850 долл за квадрат в конце 2018 и курсе 27.8. Дело в том что в течении 2019 года курс все время падал а КАН лоханулся и привязался к НБУ в две стороны) в 2019 это пофиксили и сделали фикс .

Так же они лоханулись и в Юните, зафиксировав в уе без оговорки укрепления грн, но уже к февралю все новые договора имели пункт в уе, но не ниже курса на день покупки. Весной же рассрочникам сделали ещё подарок и зафиксировали курс 24,5 на разовый платёж(мог быть любым). Или рассрочка от Геоса фиксированная в грн. на1,5 года, когда курс наоборот рос и от остатка суммы можно было откусить ещё 10%. Так что рассрочка некоторых застройщиков довольно выгодная штука.
hume
 
Повідомлень: 6600
З нами з: 27.12.12
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:51

  Faceless написав:
Hotab написав:
  Richi написав:то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,

Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.


Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом

Ну это после 70, я_думаю)
И то, важнее иметь человека рядом, который прыгнет за руль и отвезёт в клинику (причем она не обязана быть киевской) ,чем жить одному в киевском хруще.

И вообще, давайте уже закроем вопрос медицины. Киев тут выигрывает только в вопросе ПЛАНОВОЙ сложной операции,которую делают только в этой самой столице. Все срочное есть в любом областном центре.Ну а плановое шунтирование сердца , именно потому что оно плановое, можно провести приехав в киевскую клинику когда удобно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2975
З нами з: 15.02.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:00

  Hotab написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.


Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом

Ну это после 70, я_думаю)
И то, важнее иметь человека рядом, который прыгнет за руль и отвезёт в клинику (причем она не обязана быть киевской) ,чем жить одному в киевском хруще.

И вообще, давайте уже закроем вопрос медицины. Киев тут выигрывает только в вопросе ПЛАНОВОЙ сложной операции,которую делают только в этой самой столице. Все срочное есть в любом областном центре.Ну а плановое шунтирование сердца , именно потому что оно плановое, можно провести приехав в киевскую клинику когда удобно.


Психиатрическую больницу . :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 22.12.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 481448154816481748184819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: San1t, zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1875, 1876, 1877
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18765 3083814
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 09:17
asin
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199266
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14431
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18400)
19.07.2020 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.