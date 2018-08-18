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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48154816481748184819>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:03

Тоже из последнего, нужен был диван, приехал в магазин где делал раньше все покупки по мягкой мебели и кроватями, открываю ногой дверь и кидаю каклетку в морду манагеру.....но, каково было моё удивление, когда манагер сообщает, что за свою каклетку я могу посмотреть только кресла.. :mrgreen:
Итого + 70 % от 15ого года, или +50% от начала 18ого года.

ПС
Эир с ремонтом выбрал самое идеальное время.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:05

Вот бы фоток его ремонта
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:07

  TRW00 написав:Вот бы фоток его ремонта


Та главное чтобы попа была красивая :)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:07

  IgA написав:Добавлю про айтишников. Все кто приезжал в гости в Англию за последний год задумались об эмиграции. Непонятно насколько реально они к этому готовы, у всех есть квартиры в Киеве, купленные за последние 5 лет. Выборка 4 семьи.

Ось тому вже 2 роки я розказую на гілці про закордон про англійську нерухомість.
Шкода, що забезплатно!
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:08

  hume написав:Тоже из последнего, нужен был диван, приехал в магазин где делал раньше все покупки по мягкой мебели и кроватями, открываю ногой дверь и кидаю каклетку в морду манагеру.....но, каково было моё удивление, когда манагер сообщает, что за свою каклетку я могу посмотреть только кресла.. :mrgreen:
Итого + 70 % от 15ого года, или +50% от начала 18ого года.

ПС
Эир с ремонтом выбрал самое идеальное время.

Імхо, курс 50 нас врятує! Я чекаю на неменше, ніж 50!
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:12

  IgA написав:Добавлю про айтишников. Все кто приезжал в гости в Англию за последний год задумались об эмиграции. Непонятно насколько реально они к этому готовы, у всех есть квартиры в Киеве, купленные за последние 5 лет. Выборка 4 семьи.

У меня друг айтишник в Лондоне работает. На знаю сколько он зарабатывает но в Киеве он имел 5ку
Талант. Java профи. Гений. Мало встречал таких людей.

Живет под Лондоном, снимает убинейшую 2к в часе езды от Лондона. Денег не хватает. Отдыхает 1 раз в 2 года. 2е детей.

Спрашивал его: едь обратно в Киев ... будешь жить как король. Внятного ответа я так и не получил...
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:13

В каком ЖК Макс купил квартиру? Где эта цитадель идеальности?
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:17

  Faceless написав:
Hotab написав:
  Richi написав:то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,

Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.


Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом


Фактор медицины не ключевой - 10%, а сколько в этих 10% - фактор ургентной медицины, вообще хз, таких исследований не встречал. От инсульта, скорее - статины и нормальный индекс массы тела.

Ну и большие города убавляют годы жизни из-за экологии.

Минус одно плюс второе - в итоге имеем что-то около нуля. Фактор денег - вот, что, действительно, дает преимущества в долголетии (если, конечно, распоряжаться ими во благо, а не во вред здоровью). А город/загород - вопрос неоднозначный.

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:19

  Бывалый написав:
  flyman написав:барбекю на 300Куе, мда...

Барбекю лучше чем спать на обоссаном диване, заряжать гаджеты где-нибудь и питаться с помойки.
Там вроде другой смысл был в мессаге, не?

Бывалый, ви так не реагуйте.

Проблема в тому, що наше суспільство дуже розшароване! Соціальних ліфтів не залишилось, а якщо і є якісь залишки цих ліфтів, то не всім вони підійдуть!

Імхо, 75 куе в 2005 році, то для більшості форумчан дуже великі грощі. Імхо, навіть наразі, з інфляцією долара, недосяжкі!

Це сцуко дуже прикро! Тому ви і зустрічаєте такі коментарі, але імхо, не реагуйте!

Не ваша, сподіваюсь, вина в тому, що країну побудували по цьому принципу. Але якщо вибухне, то достанеться таким, як Ви і ККц, а ось винуватці звалять в свої вили в Франції, Італій і Іспанії, перекладаючи акції укр. підприємства з одного офшору в інший :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:21

  TRW00 написав:
  IgA написав:Добавлю про айтишников. Все кто приезжал в гости в Англию за последний год задумались об эмиграции. Непонятно насколько реально они к этому готовы, у всех есть квартиры в Киеве, купленные за последние 5 лет. Выборка 4 семьи.

У меня друг айтишник в Лондоне работает. На знаю сколько он зарабатывает но в Киеве он имел 5ку
Талант. Java профи. Гений. Мало встречал таких людей.

Живет под Лондоном, снимает убинейшую 2к в часе езды от Лондона. Денег не хватает. Отдыхает 1 раз в 2 года. 2е детей.

Спрашивал его: едь обратно в Киев ... будешь жить как король. Внятного ответа я так и не получил...

для такого профи 5ка в Киеве оч мало. 5ку имеют процентов 20 синиоров по джаве. ему с забугорным опытом 7к реально. а в Лондоне да, будет нищенствовать. чистыми получится.... +- столько же )
DmitryK
 
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