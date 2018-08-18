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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:27
5ка была лет 7 назад. Как по мне - очень крутая зп
А сам парень родом с какого то глухого села
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TRW00
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:29
TRW00 написав:
У меня друг айтишник в Лондоне работает. На знаю сколько он зарабатывает но в Киеве он имел 5ку
Талант. Java профи. Гений. Мало встречал таких людей.
Живет под Лондоном, снимает убинейшую 2к в часе езды от Лондона. Денег не хватает. Отдыхает 1 раз в 2 года. 2е детей.
Спрашивал его: едь обратно в Киев ... будешь жить как король. Внятного ответа я так и не получил...
Ввечері після відвідин пабу друга питали??? Там такой культур-мультут без пабу нікуди!!!
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change_pm
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:33
Баффет говорит про недвигу .
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:35
Faceless написав:
Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих
А какая на сегодня фиксированная ставка на 5 лет? Минфиновские 5-летние бумаги размещаются не дешевле 9%. Прибавим маржу банков - те самые 4%, и уже вообще не вкусно.
Аннуитетный платеж при кредите 1 млн грн на 15 лет со ставкой 13% составляет 12650 грн, что выше стоимости аренды соответствующей квартиры на 30%.
Теперь вернемся к портрету заемщика. 15к то у многих есть. Но у кого есть 15к, но нет 50к? Тоже, вероятно, у многих, а вот "качество" этого сегмента - сразу снижается.
Да, это, очевидно, бережливые и ответственные люди. Но с низкими доходами. А для банка это большой риск, особенно с учетом плавающей ставки.
В чем беда с новым продуктом Привата: аннуитетный платеж 1-го года при кредите 1 млн грн на 15 лет - "всего" 10750. И, казалось бы, можно аппрувить его всем людям с доходом на уровне 20к. Но не тут то было - банк должен оценить риски не на 1 год вперед, а на все 15 лет. Ведь если ставка прыгнет до 15%, то 10750 превращаются в 14000. А если до 20% (что тоже более, чем возможно) - вообще до 17550...
При этом в кризис не растут даже гривневые доходы населения - доказано и 2009-2008, и 2014-2015. А тогда еще и девальвации были сильными. Если сейчас отделаемся спуском до 30, то гривневые доходы населения не просто не вырастут, а упадут (собственно, уже).
Так что туманно все пока с ипотекой. Для фиксированной на 5 лет ставки 10% предпосылок нет. Разве только выдать под это дело целевые программы рефинансирования. Но у такого решения будут свои проблемы, и на него вряд ли пойдут
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:37
TRW00 написав:
Спрашивал его: едь обратно в Киев ... будешь жить как король. Внятного ответа я так и не получил...
Неработающую жену и 2 детей тут конечно тянуть так же просто как в Киеве не получиться.
Перед переездом в Киеве у меня было 2500, в Англии сейчас около 3800 Долл чистыми. У жены соотношение ещё лучше. Кроме цен на покупку недвиги никаких неудобств по сравнению с Киевом не испытываем.
ПС. Прилетел в пятницу в Киев, ностальгия по королевской жизни уже прошла
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:41
kingkongovets написав:
я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда и оффтопа теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред людьми, понятия не имеющими о недвижимости и абсолютно не имеющими отношения к этому рынку
Обиженка, я вчера таким как ты привел пруф того, как "теоретик" еще с 2006-го года предупреждал "практиков", что они доиграются. И ведь доигрались в 2008-м, бестолочи жадные! Именно бестолочи, и именно из-за своей жадности!
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 19 лип, 2020 10:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:42
Richi написав: Vlad442 написав: Richi написав:
Если Вы расцениваете недвижимость, как покупку для проживания, то стоит оценивать как крупную покупку.
Если Вы расцениваете это как бизнес - покупка (вложение денег) для дальнейшей сдачи в аренду (чтобы генерила деньги), то Вы опять мимо.
Пожалуйста, ответьте, сколько денег в % приносит недвижимость от вложенных?
Повторю по-другому. Не стоит ставить квартиру для жизни в один ряд с обычными покупками, типа телевизора или машины, потому что это предмет первой необходимости. Человек должен где-то жить. Либо платить аренду, либо покупать свое.
7-8% годовых.
Ок, тогда и я Вам объясню иначе. Оба варианта (для жизни и для бизнеса) в одном флаконе. На примере акций какой-то компании.
Акции компании Х стоили 100$ за акцию при дивидендной доходности 7$ в год. Если Вы их купили, то получаете 7% годовых. Из-за кризиса, акции упали до 50$, я их купил и для меня 7$ уже составляет 14% годовых. И Вы и я имеем одни акции (квартиры) и получаем одинаковые дивиденды (аренду), только вот Вы 7% годовых, а я 15%. Этот пример показывает, что Важна точка входа и в зависимости от этого будет меняться результат.
С недвижимостью, ещё сложнее (для Вас) т.к. по акция и я, и Вы получаем одинаково. Если же Вы купите недвижимость сейчас, а я потом дешевле
, то у меня будет куда двигаться по аренде, а для Вас это будет невыносимая боль.
Вы это понимаете и надеетесь на то, что цены будут падать не так быстро и не так глубоко, что аренда будет перекрывать это падение. И это было бы так, если бы данный спор состоялся в конце, а не в начале цикла падения.
Справедливости ради, надо сказать, что у Вас есть преимущество – уже есть готовый объект, с арендаторами и Вы просто катитесь по накатанной колее. Падение в 40% для Вас невыносимо даже в мыслях т.к. понимаете, что арендой такой падение не перекрыть в обозримом будущем.
Вы живете в реальности, где падение на 30% неизбежно и исходя из этой перспективы смотрите на жизнь. Тогда логично, зачем покупать сейчас, если завтра будет в полтора раза дешевле. А если не подешевеет на 30%?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:44
zРадио написав: Faceless написав:
Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих
А какая на сегодня фиксированная ставка на 5 лет? Минфиновские 5-летние бумаги размещаются не дешевле 9%. Прибавим маржу банков - те самые 4%, и уже вообще не вкусно.
Аннуитетный платеж при кредите 1 млн грн на 15 лет со ставкой 13% составляет 12650 грн, что выше стоимости аренды соответствующей квартиры на 30%.
Теперь вернемся к портрету заемщика. 15к то у многих есть. Но у кого есть 15к, но нет 50к? Тоже, вероятно, у многих, а вот "качество" этого сегмента - сразу снижается.
Да, это, очевидно, бережливые и ответственные люди. Но с низкими доходами. А для банка это большой риск, особенно с учетом плавающей ставки.
В чем беда с новым продуктом Привата: аннуитетный платеж 1-го года при кредите 1 млн грн на 15 лет - "всего" 10750. И, казалось бы, можно аппрувить его всем людям с доходом на уровне 20к. Но не тут то было - банк должен оценить риски не на 1 год вперед, а на все 15 лет. Ведь если ставка прыгнет до 15%, то 10750 превращаются в 14000. А если до 20% (что тоже более, чем возможно) - вообще до 17550...
При этом в кризис не растут даже гривневые доходы населения - доказано и 2009-2008, и 2014-2015. А тогда еще и девальвации были сильными. Если сейчас отделаемся спуском до 30, то гривневые доходы населения не просто не вырастут, а упадут (собственно, уже).
Так что туманно все пока с ипотекой. Для фиксированной на 5 лет ставки 10% предпосылок нет. Разве только выдать под это дело целевые программы рефинансирования. Но у такого решения будут свои проблемы, и на него вряд ли пойдут
Ты заметил что он не может подсчитать что 5 лет под 10% годовых , это является 50% за 5 лет?
Правекс заявляет, что даёт 10% на 5 лет при 40%
первый взнос оплаты сразу , и комиссия от суммы 3%.
Но фиг поймёшь как и кому он даёт , говорят что только депутату даст или тому кто белый доход от 40к грн.
И на собеседование когда идти надо в салон красоты потрать 40к грн чтобы выглядеть блондинкой.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:46
change_pm написав:
Ось тому вже 2 роки я розказую на гілці про закордон про англійську нерухомість.
Шкода, що забезплатно!
а почему именно здесь?
рассказывайте об этом на вашей ветке, зачем это именно здесь?
ну чего вы все сюда со своим флудом претесь?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:47
zРадио написав: kingkongovets написав:
я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда и оффтопа теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред людьми, понятия не имеющими о недвижимости и абсолютно не имеющими отношения к этому рынку
Обиженка, я вчера таким как ты привел пруф того, как "теоретик" еще с 2006-го года предупреждал "практиков", что они доиграются. И ведь доигрались в 2008-м, бестолочи жадные! Именно бестолочи, и именно из-за своей жадности!
ты хоть понимаешь каким при*** ты выглядишь в глазах таких как я, клоун?
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