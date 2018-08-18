Faceless написав:

Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе. Нужно около 15к своих денег. Кредит в гривне примерно на 1млн. На период фиксированной ставки это платёж порядка 10000 грн в мес. Примерно столько же, сколько стоит аренда такой же. Тому, кто снимает такую 1к, и у кого есть эти 15к, может быть смысл взять ее в кредит, платить те же деньги, но за свое. Он мог бы эти же 5 лет ещё снимать, за это время аренда в гривне вырастет, т.е 600к грн за это время - это минимум, что он отдал бы лендлорду. Так он отдаст их в счёт кредита, пусть и большая часть уйдёт на проценты, но не вся. Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих