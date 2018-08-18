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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48174818481948204821>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:54

Ціни в ЮК показали ріст :)

Більше про ріст цін в Ліверпуле тутай Інвестуємо в нерухомість закордоном
По данным сайта недвижимости Зоопла, запрашиваемая цена домов, проданных в июне по всей стране, выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом.
Они объясняют это увеличение уменьшением предложения и повышенным спросом по мере возвращения рынка.

зі. До речі, є ризик для очікуючих падіння цін, що ціни на КРЖН вже показали низи навесті 20 року і до 21 року ніякого падіння вже не буде :)
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 19 лип, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:01

  change_pm написав:Більше про ріст цін в Ліверпуле тутай Інвестуємо в нерухомість закордоном
По данным сайта недвижимости Зоопла, запрашиваемая цена домов, проданных в июне по всей стране, выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом.
Они объясняют это увеличение уменьшением предложения и повышенным спросом по мере возвращения рынка.

зі. До речі, є ризик для очікуючих падіння цін, що ціни на КРЖН вже показали низи навесті 20 року і до 21 року някого падіння вже не буде :)


Зачем вы читаете помойную риэлторскую прессу? В Британии есть национальное строительное агентство Nationwide, ведущее статистику продаж.

И июне цены впервые за 8 лет упали год к году, а месяц к месяц падают 4-й месяц подряд.

Спрос при этом упал более, чем в 2 раза.

Зображення
https://www.bbc.com/news/business-53247066
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:03

Всі з цим погоджуєтесь?

  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:рассрочка, которая работает уже с 2015 года, в 0% кредит на 18-24 месяц или 36 месяцев, и даже без привязки к курсу или с привязкой к курсу. Дефакто кредит в долларах.

то есть:
3 года под 0% (пускай в долларах, но через 3 лет курс может быть 19-24), против 5 лет под 50% (10% готовых + 0.5%-0.9% страховка)

и еще 3%-10% скидка при рассрочке этой

Майже всюди розтермінування прив'язують до доляра, а де НЕ прив'язують - то там треба зразу заплатити 50%, а швидше, то всі 70%!
Так що ті варіанти можуть бути цікаві лише тоді, коли є цікавий варіант нерухомості і треба взяти ВЖЕ, а гроші підзависли на пару місяців на нерозривних депо!

І іпотека ще теж не цікава :roll:
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:14

  Faceless написав:Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе.

Должны быть 3 условия:
1) Низкая ФИКСИРОВАННАЯ ставка - ее нет
2) Возможность досрочного погашения - исключено. Как они будут отбивать низкий процент первого года?
3) Низкий порог входа. Этот параметр регулирует количество желающих.
Вам могут дать ипотеку и под нулевой процент, а на второй год задрать до 40% и при этом у Вас нет путей отхода т.к. запрещено досрочное погашение. А они так и сделают.
Поэтому Ваши примеры с расчётами не имеют смысла. Не возможно вывести точный результат при плавающих параметрах.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:18

  Richi написав:Вам могут дать ипотеку и под нулевой процент, а на второй год задрать до 40% и при этом у Вас нет путей отхода т.к. запрещено досрочное погашение. А они так и сделают.

что значит "нет путей отхода"?
эти математики, когда случится резка свиней, пойдут с плакатами под Раду.
чтобы бюджет оплатил их неподъемные кредиты, а закон запретил отжимать залог.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 19 лип, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:18

  proftpd66 написав:
  kingkongovets написав:
  proftpd66 написав:Если Вы перестали писать про рынок и капитулировали, то кто Вам доктор?

власть переходит к другим партиям .


я устал вычленять зерна в потоках говнофлуда и оффтопа теоретических аналитиков
причем пишется кромешный бред людьми, понятия не имеющими о недвижимости и абсолютно не имеющими отношения к этому рынку
причем всех кто к ней имеет не задумываясь именуют растишками, невзирая на их прогнозы
театр абсурда бл



Пишите Вы , а мы послушаем почитаем . Можете аудио конференцию.

Какой Ваш портфель ? Что продаете, что покупаете ? Что по чем ?


Присоединяюсь, с удовольствием прочту такую инсайдерскую, малодоступную инфу. Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:20

  Richi написав:3) Низкий порог входа. Этот параметр регулирует количество желающих.
Вам могут дать ипотеку и под нулевой процент, а на второй год задрать до 40% и при этом у Вас нет путей отхода т.к. запрещено досрочное погашение. А они так и сделают.


Кстати, именно это привело к большому количеству мусора в ипотечных портфелях американских банков в 2005-2008-м.

В последние годы жизни пузыря, выдавали уже самым бедным под около-нулевые начальные ставки, только чтобы затянуть в кредит. А как только ставка поднималась, большинство выпадало в NPL в первые же полгода
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:36

  TRW00 написав:В каком ЖК Макс купил квартиру? Где эта цитадель идеальности?

Цитадель идеальности - это Тетрис 2. У меня на него не хватило.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:37

  Libo написав:
  Richi написав:Недвижимость не входит в сектор ``Потребительские товары повседневного спроса``


Это так, но жилье является жизненно необходимым условием существования и деятельности человека в наших широтах. :!: Квартира или на крайний случай отдельная комната на человека. Всего 20 кв.м. Чтобы крыша, тепло зимой, вода, свет, газ.
Всего навсего.
А что у нас? :roll:
А у нас местами уже перебор. :?
У семьи одна квартира своя, вторая от бабушки, третья от родителей, четвертую строят в качестве пенсионного фонда, пятую построили для инвестиционного дохода и сдают. Еще и дача какая-нибудь, пригодная для круглогодичного проживания. И такое все чаще встречается у средней семьи, ничем не выделяющейся из остальных. Чесслово, в плане недвиги Америка скоро будет вам завидовать. :lol:
А кругом строят, строят и строят. А население падает, падает и падает.
А не кажется ли вам, что мы движемся в сторону насыщения рынка? Особенно тем, кто обзаводится бетоном в качестве личного ПФ, еще и с горизонтом 20-30 лет? :roll:

Согласен. В частности поэтому недвига не подорожала до уровня 13-ого года при том, что доходы почти восстановились. При этом альтернативы с сопоставимой надежностью и доходностью я не вижу. Надеюсь что к тому времени (это процессы не быстрые, особенно в Киеве и олбцентрах), как она потеряет в стоимости в силу этих факторов, она полностью окупится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:38

  Бывалый написав:
  Richi написав:Ну если для Вас нет разницы 40,50 или 60+, то я рад за Вас. Видать Вы молоды и даже не буду пытаться объяснять. Относительно, город получше, то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей, да и без надобности он. Проезжаю иногда Днепр и он мне куда симпатичнее, как пример. Дома вдоль Днепра, прогулочная зона и пр.
P.S. А что Тесла начала дивиденты платить или 0,85% от Эпла заслуживают внимания? Вам абы ляпнуть, а далее разбирайтесь?
Но то, что Вы понимаете о важности точки входа -это уже радует. Т.е. падение в 30% Вы переживёте легко, а далее начнёте на заднице ёрзать?


Очень много букв, причем в основном забавных. Но понял что Днепр, лучше Киева, это на вопрос что лучше, начался слив. Типа есть вопрос, а начался ну там мне больше нравится. Еще был вопрос что такое стартануть? Он остался без ответа.
Про Теслу и Апл вообще незачет. Дивидендные компании в основном падают, надеюсь в гугле не забанили, можно изучить тему.


Да Hotab постом выше ответил за меня. Зачем в 50 лет свою жизнь проводить в пробках? С годами начинаешь время ценить иначе. Это молодому, чтобы заработать на кусок хлеба и прокормить семью приходится не брезговать ни чем. Каждый тратит то чего у него больше. В молодом возрасте больше времени, чем денег.

Днепр привёл, как пример. В городе был 4-5 раз проездом, пересекая весь город. Основываюсь только на своём впечатлении основанном на виде из окна автомобиля. Мне понравился, красивый город. Прекрасная набережная, широкие проспекты, хорошие дороги (там где я ехал)

Если Вам надо объяснять зачем покупать дивидендные акции при стабильных дивидендах и падающей цене – это Вам в школу. Там объяснят, что такое числитель, знаменатель. Я бы постеснялся вообще подобные вопросы задавать.

Что такое стартонуть?
Обычно человек начинает свою деятельность с зарабатывания первого капитала и заработав его пытается приумножить, где как правило из-за отсутствия опыта часто обычно ждёт неудача и потеря всех денег. Большинство людей, я не исключение, проходят такой путь. Начать с нуля и пережить потерю столь тяжело заработанных больших денег (как кажется на тот момент), достаточно тяжело морально. Далее включается инстинкт самосохранения и уже всеми деньгами не рискуешь. Стараешься, чтобы в случае повторения ситуации, было с чем начать. 30-50 лет это как раз тот активный возраст, когда есть уже и деньги, и опыт и если правильно распределил ресурсы, то проходишь кризисы и неудачи менее болезненно.
Поэтому, если в кризис (карантин) бизнес накрылся мокрым пятном, то нужны деньги, которые в сочетании с опытом позволят стартануть и создать новый бизнес. Не хренячить запасы в хрущ, а в бизнес, который будет приносить деньги и обеспечит будущее.

P.S. А Вы реально взрослый человек и зарабатываете деньги или Вам дача досталась по наследству и барбекю это предел Ваших мечтаний? Я отвечаю т.к. спросили, но не могу отделаться от чувства, что меня троллят.
Richi
 
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