Додано: Нед 19 лип, 2020 11:38

Бывалый написав: Richi написав: Ну если для Вас нет разницы 40,50 или 60+, то я рад за Вас. Видать Вы молоды и даже не буду пытаться объяснять. Относительно, город получше, то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей, да и без надобности он. Проезжаю иногда Днепр и он мне куда симпатичнее, как пример. Дома вдоль Днепра, прогулочная зона и пр.

P.S. А что Тесла начала дивиденты платить или 0,85% от Эпла заслуживают внимания? Вам абы ляпнуть, а далее разбирайтесь?

Но то, что Вы понимаете о важности точки входа -это уже радует. Т.е. падение в 30% Вы переживёте легко, а далее начнёте на заднице ёрзать? Ну если для Вас нет разницы 40,50 или 60+, то я рад за Вас. Видать Вы молоды и даже не буду пытаться объяснять. Относительно, город получше, то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей, да и без надобности он. Проезжаю иногда Днепр и он мне куда симпатичнее, как пример. Дома вдоль Днепра, прогулочная зона и пр.P.S. А что Тесла начала дивиденты платить или 0,85% от Эпла заслуживают внимания? Вам абы ляпнуть, а далее разбирайтесь?Но то, что Вы понимаете о важности точки входа -это уже радует. Т.е. падение в 30% Вы переживёте легко, а далее начнёте на заднице ёрзать?



Очень много букв, причем в основном забавных. Но понял что Днепр, лучше Киева, это на вопрос что лучше, начался слив. Типа есть вопрос, а начался ну там мне больше нравится. Еще был вопрос что такое стартануть? Он остался без ответа.

Про Теслу и Апл вообще незачет. Дивидендные компании в основном падают, надеюсь в гугле не забанили, можно изучить тему. Очень много букв, причем в основном забавных. Но понял что Днепр, лучше Киева, это на вопрос что лучше, начался слив. Типа есть вопрос, а начался ну там мне больше нравится. Еще был вопрос что такое стартануть? Он остался без ответа.Про Теслу и Апл вообще незачет. Дивидендные компании в основном падают, надеюсь в гугле не забанили, можно изучить тему.

Да Hotab постом выше ответил за меня. Зачем в 50 лет свою жизнь проводить в пробках? С годами начинаешь время ценить иначе. Это молодому, чтобы заработать на кусок хлеба и прокормить семью приходится не брезговать ни чем. Каждый тратит то чего у него больше. В молодом возрасте больше времени, чем денег.Днепр привёл, как пример. В городе был 4-5 раз проездом, пересекая весь город. Основываюсь только на своём впечатлении основанном на виде из окна автомобиля. Мне понравился, красивый город. Прекрасная набережная, широкие проспекты, хорошие дороги (там где я ехал)Если Вам надо объяснять зачем покупать дивидендные акции при стабильных дивидендах и падающей цене – это Вам в школу. Там объяснят, что такое числитель, знаменатель. Я бы постеснялся вообще подобные вопросы задавать.Что такое стартонуть?Обычно человек начинает свою деятельность с зарабатывания первого капитала и заработав его пытается приумножить, где как правило из-за отсутствия опыта часто обычно ждёт неудача и потеря всех денег. Большинство людей, я не исключение, проходят такой путь. Начать с нуля и пережить потерю столь тяжело заработанных больших денег (как кажется на тот момент), достаточно тяжело морально. Далее включается инстинкт самосохранения и уже всеми деньгами не рискуешь. Стараешься, чтобы в случае повторения ситуации, было с чем начать. 30-50 лет это как раз тот активный возраст, когда есть уже и деньги, и опыт и если правильно распределил ресурсы, то проходишь кризисы и неудачи менее болезненно.Поэтому, если в кризис (карантин) бизнес накрылся мокрым пятном, то нужны деньги, которые в сочетании с опытом позволят стартануть и создать новый бизнес. Не хренячить запасы в хрущ, а в бизнес, который будет приносить деньги и обеспечит будущее.P.S. А Вы реально взрослый человек и зарабатываете деньги или Вам дача досталась по наследству и барбекю это предел Ваших мечтаний? Я отвечаю т.к. спросили, но не могу отделаться от чувства, что меня троллят.