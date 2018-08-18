Додано: Нед 19 лип, 2020 11:45

То що, зараз жоден банк не дає ФІКСОВАНОЇ ставки по іпотеці?

Раз так, то пішли вони нах, - що то за кредит з НЕВІДОМИМ точним платижем?

На скільки перетвориться місячний платіж через 5р. з, наприклад, 10К? На 15? На 20К? Невідомо?



Чи може все ж таки якийсь банк таки дає ФІКСОВАНУ ставку?

Хтось промоніторив всі банки?