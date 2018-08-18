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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4818481948204821>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.

Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:42

  Yuri_T написав:
  Richi написав:Вам могут дать ипотеку и под нулевой процент, а на второй год задрать до 40% и при этом у Вас нет путей отхода т.к. запрещено досрочное погашение. А они так и сделают.

что значит "нет путей отхода"?

Это значит, что запрещается досрочное погашение. Если дали кредит под 5%, то банк хочет гарантированно вернуть потери в последующие года за счёт более высокой ставки. А плавающая ставка защищает банк от курсовых колебаний и инфляции. Как бы всё просто.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:44

  Richi написав:
  Yuri_T написав:
  Richi написав:Вам могут дать ипотеку и под нулевой процент, а на второй год задрать до 40% и при этом у Вас нет путей отхода т.к. запрещено досрочное погашение. А они так и сделают.

что значит "нет путей отхода"?

Это значит, что запрещается досрочное погашение. Если дали кредит под 5%, то банк хочет гарантированно вернуть потери в последующие года за счёт более высокой ставки. А плавающая ставка защищает банк от курсовых колебаний и инфляции. Как бы всё просто.

это можно было не писать))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:45

За крок до перевороту думок! ©

То що, зараз жоден банк не дає ФІКСОВАНОЇ ставки по іпотеці?
Раз так, то пішли вони нах, - що то за кредит з НЕВІДОМИМ точним платижем?
На скільки перетвориться місячний платіж через 5р. з, наприклад, 10К? На 15? На 20К? Невідомо?

Чи може все ж таки якийсь банк таки дає ФІКСОВАНУ ставку?
Хтось промоніторив всі банки?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:47

  Долярчик написав:Раз так, то пішли вони нах,
...
Хтось промоніторив всі банки?

так промониторь, посылатель.
всё время на шару хочешь пролезть, чтобы за тебя всё сделали.
подними свою ж*** и потрать время.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:50

  Vlad442 написав:
  hume написав:Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.

Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.

Непонятно, где это подешевле? Как по мне, сейчас на КРЖН оверпрайс все по ценам жирного 2019 года. Чуть упало в первые месяцы Ковида-19, а потом отросло. Нет смысла задорого покупать перед обвалом курса и экономики.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:52

Черкасская средняя школа, выпускной класс 2020 26 человек. 4 человека будут поступать заграницу точно. 18 человек намерены поступать в Киев (!!!). Из последних сколько любителей "фикалий и страданий", а сколько просто хотят подготовить чадо к самостоятельной жизни перед выездом зарубеж - не известно.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:59

  airmax78 написав:
  TRW00 написав:В каком ЖК Макс купил квартиру? Где эта цитадель идеальности?

Цитадель идеальности - это Тетрис 2. У меня на него не хватило.


А купил в каком ЖК?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Так что туманно все пока с ипотекой. Для фиксированной на 5 лет ставки 10% предпосылок нет. Разве только выдать под это дело целевые программы рефинансирования. Но у такого решения будут свои проблемы, и на него вряд ли пойдут

Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:07

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Так что туманно все пока с ипотекой. Для фиксированной на 5 лет ставки 10% предпосылок нет. Разве только выдать под это дело целевые программы рефинансирования. Но у такого решения будут свои проблемы, и на него вряд ли пойдут

Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.


Они спорят про то что начнется рокетос. Но я уже писал что в Рашке пол 6-8% нет рокеты и цена падает . Она нифиг не нужна никому эта ипотека .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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