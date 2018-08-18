Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:42
Это значит, что запрещается досрочное погашение. Если дали кредит под 5%, то банк хочет гарантированно вернуть потери в последующие года за счёт более высокой ставки. А плавающая ставка защищает банк от курсовых колебаний и инфляции. Как бы всё просто.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:44
это можно было не писать))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:45
За крок до перевороту думок! ©
То що, зараз жоден банк не дає ФІКСОВАНОЇ ставки по іпотеці?
Раз так, то пішли вони нах, - що то за кредит з НЕВІДОМИМ точним платижем?
На скільки перетвориться місячний платіж через 5р. з, наприклад, 10К? На 15? На 20К? Невідомо?
Чи може все ж таки якийсь банк таки дає ФІКСОВАНУ ставку?
Хтось промоніторив всі банки?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:47
так промониторь, посылатель.
всё время на шару хочешь пролезть, чтобы за тебя всё сделали.
подними свою ж*** и потрать время.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:50
Непонятно, где это подешевле? Как по мне, сейчас на КРЖН оверпрайс все по ценам жирного 2019 года. Чуть упало в первые месяцы Ковида-19, а потом отросло. Нет смысла задорого покупать перед обвалом курса и экономики.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:52
Черкасская средняя школа, выпускной класс 2020 26 человек. 4 человека будут поступать заграницу точно. 18 человек намерены поступать в Киев (!!!). Из последних сколько любителей "фикалий и страданий", а сколько просто хотят подготовить чадо к самостоятельной жизни перед выездом зарубеж - не известно.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:59
А купил в каком ЖК?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:07
Они спорят про то что начнется рокетос. Но я уже писал что в Рашке пол 6-8% нет рокеты и цена падает . Она нифиг не нужна никому эта ипотека .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
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