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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:09
Vlad442 написав: hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.
Это ты верно подметил, противный старикашка)
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:14
Vlad442 написав: zРадио написав:
Так что туманно все пока с ипотекой. Для фиксированной на 5 лет ставки 10% предпосылок нет. Разве только выдать под это дело целевые программы рефинансирования. Но у такого решения будут свои проблемы, и на него вряд ли пойдут
Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
У нас социальное государство.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:23
На неделе чутка поездил по Украине.
Парни, действительно развернуто беспрецидентное дорожное строительство. Трассы укладываются на протяжении десятков километров во многих местах.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:30
Vlad442 написав: hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.
Хороший признак для недвиги (в том понимании, которое присуще вам, т.е. дорожай) - это превышение спроса над предложением. Я не вижу, по каким причинам должно радикально упасть предложение в ближайшие 2 года, но вижу, по каким радикально падает спрос - в первую очередь, это снижение занятости, во-вторую, снижение доходов.
Причем обе негативные причины в особенной степени характерны для Киева. Посмотрите на самые страдающие отрасли - авиация, туризм, хорека, сфера развлечений и консалтинг. Часть этих отраслей в принципе отсутствует в регионах, часть - присутствует в небольших объемах. А концентрация всего того, что умерло, или чуть живо - это Киев.
Данные Госстата уже это подтверждают - среднее падение зарплат по Украине без Киева составило 2%, а по Киеву - 16%. Средний рост безработицы по Украине без Киева - 39%, по Киеву - 76%.
Жаль, нет регионализированной статистики по тем 800 тыс закрытых мелких и средних предприятий. Но логически можно предположить, что бОльшая часть - из вышеперечисленных индустрий, сконцентрированных в Киеве.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:32
Faceless написав: Hotab написав: Richi написав:
то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,
Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.
Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом
2,5 часа по киевским пробкам - так себе альтернатива.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:34
proftpd66 написав: TRW00 написав:
Вот бы фоток его ремонта
Та главное чтобы попа была красивая
Вы ещё и заднеприводный?
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