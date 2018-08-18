Додано: Нед 19 лип, 2020 12:30

Vlad442 написав: hume написав: Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева. Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.

Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя. Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.

Хороший признак для недвиги (в том понимании, которое присуще вам, т.е. дорожай) - это превышение спроса над предложением. Я не вижу, по каким причинам должно радикально упасть предложение в ближайшие 2 года, но вижу, по каким радикально падает спрос - в первую очередь, это снижение занятости, во-вторую, снижение доходов.Причем обе негативные причины в особенной степени характерны для Киева. Посмотрите на самые страдающие отрасли - авиация, туризм, хорека, сфера развлечений и консалтинг. Часть этих отраслей в принципе отсутствует в регионах, часть - присутствует в небольших объемах. А концентрация всего того, что умерло, или чуть живо - это Киев.Данные Госстата уже это подтверждают - среднее падение зарплат по Украине без Киева составило 2%, а по Киеву - 16%. Средний рост безработицы по Украине без Киева - 39%, по Киеву - 76%.Жаль, нет регионализированной статистики по тем 800 тыс закрытых мелких и средних предприятий. Но логически можно предположить, что бОльшая часть - из вышеперечисленных индустрий, сконцентрированных в Киеве.