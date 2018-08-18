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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:09
Vlad442 написав: hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.
Это ты верно подметил, противный старикашка)
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:14
Vlad442 написав: zРадио написав:
Так что туманно все пока с ипотекой. Для фиксированной на 5 лет ставки 10% предпосылок нет. Разве только выдать под это дело целевые программы рефинансирования. Но у такого решения будут свои проблемы, и на него вряд ли пойдут
Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
У нас социальное государство.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:23
На неделе чутка поездил по Украине.
Парни, действительно развернуто беспрецидентное дорожное строительство. Трассы укладываются на протяжении десятков километров во многих местах.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:30
Vlad442 написав: hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.
Хороший признак для недвиги (в том понимании, которое присуще вам, т.е. дорожай) - это превышение спроса над предложением. Я не вижу, по каким причинам должно радикально упасть предложение в ближайшие 2 года, но вижу, по каким радикально падает спрос - в первую очередь, это снижение занятости, во-вторую, снижение доходов.
Причем обе негативные причины в особенной степени характерны для Киева. Посмотрите на самые страдающие отрасли - авиация, туризм, хорека, сфера развлечений и консалтинг. Часть этих отраслей в принципе отсутствует в регионах, часть - присутствует в небольших объемах. А концентрация всего того, что умерло, или чуть живо - это Киев.
Данные Госстата уже это подтверждают - среднее падение зарплат по Украине без Киева составило 2%, а по Киеву - 16%. Средний рост безработицы по Украине без Киева - 39%, по Киеву - 76%.
Жаль, нет регионализированной статистики по тем 800 тыс закрытых мелких и средних предприятий. Но логически можно предположить, что бОльшая часть - из вышеперечисленных индустрий, сконцентрированных в Киеве.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:32
Faceless написав: Hotab написав: Richi написав:
то Киев не приспособлен для проживания пожилых людей,
Мне кажется уже в полтосик Киев вряд ли нужен для проживания. Ну наверное с того возраста, когда красивое и упругое тело в твоей постели может оказаться только за деньги, но не благодаря харизме.
Дальше обеспеченная старость в уютной (Украинке?) на берегу Днепра на лодке с мотором, спиннингом... Нах тот Киев.
Дальше важнее будет быстрый доступ к больничке. Хотя может кто выберет и инсульт, но со спинингом
2,5 часа по киевским пробкам - так себе альтернатива.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:34
proftpd66 написав: TRW00 написав:
Вот бы фоток его ремонта
Та главное чтобы попа была красивая
Вы ещё и заднеприводный?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:38
Vlad442 написав:
Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
Правильно(про права банка)
Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!
Якщо місячний платіж, наприклад, 8К, то і через 5 і через 15р - він має бути НЕЗМІННИЙ - тих же 8К грн!!!
Без всяких "круть-верть"(хитропопості банку)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:55
Долярчик написав:
То що, зараз жоден банк не дає ФІКСОВАНОЇ ставки по іпотеці?
Раз так, то пішли вони нах, - що то за кредит з НЕВІДОМИМ точним платижем?
На скільки перетвориться місячний платіж через 5р. з, наприклад, 10К? На 15? На 20К? Невідомо?
Чи може все ж таки якийсь банк таки дає ФІКСОВАНУ ставку?
Хтось промоніторив всі банки?
Никто ничего не даёт. Все заряжают кучу подводных камней, комиссий, страховок, и т.п.
Эти 9.99% нужно только для того, чтобы слайдеристы нарисовали очередной красивый слайд. И с реальностью это художественное творчество не имеет ничего общего
На слайдах 9.99% и даже ниже - есть уже сейчас. А в реальной жизни их нет, и скорее всего не будет
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:58
proftpd66 написав:
Она нифиг не нужна никому эта ипотека .
100%. просто очередной пиарный ход, который просто можно показать по ящику для селян.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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