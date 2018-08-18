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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:58
change_pm написав:
Бывалый, ви так не реагуйте.
Бывалый написав: flyman написав:
барбекю на 300Куе, мда...
Барбекю лучше чем спать на обоссаном диване, заряжать гаджеты где-нибудь и питаться с помойки.
Там вроде другой смысл был в мессаге, не?
Проблема в тому, що наше суспільство дуже розшароване! Соціальних ліфтів не залишилось, а якщо і є якісь залишки цих ліфтів, то не всім вони підійдуть!
Імхо, 75 куе в 2005 році, то для більшості форумчан дуже великі грощі. Імхо, навіть наразі, з інфляцією долара, недосяжкі!
Це сцуко дуже прикро! Тому ви і зустрічаєте такі коментарі, але імхо, не реагуйте!
Не ваша, сподіваюсь, вина в тому, що країну побудували по цьому принципу. Але якщо вибухне, то достанеться таким, як Ви і ККц, а ось винуватці звалять в свої вили в Франції, Італій і Іспанії, перекладаючи акції укр. підприємства з одного офшору в інший
Кому що, а курці просо.
Як на мене морозити актив 75куе тоді, в 300куе у 2007 і 150 куе тепер, просто тому, що там можна в межах Києва зробити барбекю, це погане поводження з активами. Можна в Загальцях за 10куе взяти дачу на барбекю.
Але то таке.
В когось краватка дешевше, от лох, продешевив, за рогом дороже продають новим українцям.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 12:59
Richi написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Так что туманно все пока с ипотекой. Для фиксированной на 5 лет ставки 10% предпосылок нет. Разве только выдать под это дело целевые программы рефинансирования. Но у такого решения будут свои проблемы, и на него вряд ли пойдут
Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
У нас социальное государство.
нужно или трусы надеть или крестик снять. я лично за трусы
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:00
kingkongovets написав: change_pm написав:
Ось тому вже 2 роки я розказую на гілці про закордон про англійську нерухомість.
Шкода, що забезплатно!
а почему именно здесь?
рассказывайте об этом на вашей ветке, зачем это именно здесь?
ну чего вы все сюда со своим флудом претесь?
Її майже ніхто не читає. Тому лізе.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:06
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
Правильно(про права банка)
Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!
Якщо місячний платіж, наприклад, 8К, то і через 5 і через 15р - він має бути НЕЗМІННИЙ - тих же 8К грн!!!
Без всяких "круть-верть"(хитропопості банку)
Ставка на несколько процентов выше уровня инфляции. Справедливо.
Никто не знает, что будет с гривной. На месте банка я бы предложил вам гривневый кредит с фиксированной ставкой в 33% чтобы застраховать риски. Вы бы согласились?
Или по другому. Под какой фиксированный процент вы готовы занять мне деньги в гривне на 10 лет.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:08
Vlad442 написав:
Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.
Возможно в экономе.
В сегменте от 100 000 у.е предложение значительно превышает платежеспособный спрос.
- Очень много предложений от выехавших заграницу. Типа приняли решение полностью перебраться туда. Возможно просто модно называть эту причину.
- Вал проблемных объектов (суды, аресты, раздел имущества, споры за наследство). Просто эпидемия какая то с проблемными объектами.
ПС Рынок недвижимости полностью подчиняется цифрам на табло обмена валют.
Людей идущих впереди тренда очень мало.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:08
Долярчик написав:
Правильно(про права банка)
Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!
не бери.
походи по своему рынку, поторгуйся.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:13
Вкладчик1234 написав:
А в реальной жизни их нет, и скорее всего не будет
потому что риски убытков в реальной жизни значительно выше 10%, заемщик может потерять работу, объект недвижимости может резко упасть в цене, территория с объектом недвижимости может объявить себя народной республикой и т.д.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14
flyman написав:
Її майже ніхто не читає
kingkongovets написав: change_pm написав:
Ось тому вже 2 роки я розказую на гілці про закордон про англійську нерухомість.
Шкода, що забезплатно!
а почему именно здесь?
рассказывайте об этом на вашей ветке, зачем это именно здесь?
ну чего вы все сюда со своим флудом претесь?
. Тому лізе.
Хахаха! Як же ж я чекав цей комент саме від тебе
1. в мене є своя гілка
2. в моєї гілки 105 тис просмотрів на (від початку моїх дописів) десь 400-450 постів.
наразі 950 постів через те, що модератори злили мою гілку з якоюсь попередньою від 2012 року.
3. тому мою гілку ще як читають
зі. помірялись....
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:15
xio13 написав: Faceless написав:
Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих
У вас мышление как у продавца арбузов недалеко от перехода...
Прочитайте свой поток бреда еще раз.
Вы предлагаете брать Огромный кредит на бетон, и в основных аргументах у вас слова:
- есть вероятность
- скорее всего
- не гарантия
- вероятный сценарий ))
Вам нужно в казино, там вероятность есть удвоить свои деньги. Скорее всего, вероятно )))))
Вы теоретики путаете реальную жизнь людей, которые могут потерять все источники доходов и циферки на мониторе.
Вот и вы перечитайте сейчас свой поток бреда и хамства, и исходный мой пост, раза с пятого, может быть, осилите понять.
Любое подобное решение это всегда риски, может, сами это когда то поймёте
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:16
UA написав:
- Вал проблемных объектов (суды, аресты, раздел имущества, споры за наследство). Просто эпидемия какая то с проблемными объектами.
тому есть объяснение.
поколение, накопившее после массовой приватизации и разграбления советского наследия, и не просравшее, постепенно отходит в мир иной.
наследнички, не особо желающие трудиться и мечтающие о флэтлордизме до конца дней, ради этой мечты делятся с адвокатами и судьями.
явление массовое. в своем сегменте, конечно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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