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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4819482048214822>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:58

  change_pm написав:
  Бывалый написав:
  flyman написав:барбекю на 300Куе, мда...

Барбекю лучше чем спать на обоссаном диване, заряжать гаджеты где-нибудь и питаться с помойки.
Там вроде другой смысл был в мессаге, не?

Бывалый, ви так не реагуйте.

Проблема в тому, що наше суспільство дуже розшароване! Соціальних ліфтів не залишилось, а якщо і є якісь залишки цих ліфтів, то не всім вони підійдуть!

Імхо, 75 куе в 2005 році, то для більшості форумчан дуже великі грощі. Імхо, навіть наразі, з інфляцією долара, недосяжкі!

Це сцуко дуже прикро! Тому ви і зустрічаєте такі коментарі, але імхо, не реагуйте!

Не ваша, сподіваюсь, вина в тому, що країну побудували по цьому принципу. Але якщо вибухне, то достанеться таким, як Ви і ККц, а ось винуватці звалять в свої вили в Франції, Італій і Іспанії, перекладаючи акції укр. підприємства з одного офшору в інший :twisted:

Кому що, а курці просо.
Як на мене морозити актив 75куе тоді, в 300куе у 2007 і 150 куе тепер, просто тому, що там можна в межах Києва зробити барбекю, це погане поводження з активами. Можна в Загальцях за 10куе взяти дачу на барбекю.
Але то таке.
В когось краватка дешевше, от лох, продешевив, за рогом дороже продають новим українцям.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:59

  Richi написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Так что туманно все пока с ипотекой. Для фиксированной на 5 лет ставки 10% предпосылок нет. Разве только выдать под это дело целевые программы рефинансирования. Но у такого решения будут свои проблемы, и на него вряд ли пойдут

Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.

У нас социальное государство.

нужно или трусы надеть или крестик снять. я лично за трусы :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:00

      kingkongovets написав:
      change_pm написав:Ось тому вже 2 роки я розказую на гілці про закордон про англійську нерухомість.
    Шкода, що забезплатно!


    а почему именно здесь?
    рассказывайте об этом на вашей ветке, зачем это именно здесь?
    ну чего вы все сюда со своим флудом претесь?

    Її майже ніхто не читає. Тому лізе.
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:06

      Долярчик написав:
      Vlad442 написав:Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
    Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
    Вопрос ставки уже вторичен.

    Правильно(про права банка)
    Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
    А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!

    Якщо місячний платіж, наприклад, 8К, то і через 5 і через 15р - він має бути НЕЗМІННИЙ - тих же 8К грн!!!
    Без всяких "круть-верть"(хитропопості банку)

    Ставка на несколько процентов выше уровня инфляции. Справедливо.
    Никто не знает, что будет с гривной. На месте банка я бы предложил вам гривневый кредит с фиксированной ставкой в 33% чтобы застраховать риски. Вы бы согласились?

    Или по другому. Под какой фиксированный процент вы готовы занять мне деньги в гривне на 10 лет.
    Vlad442
     
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:08

      Vlad442 написав:Люди на низком старте в ожидании купить подешевле. Это наоборот хороший для недвиги признак. Несколько лет жаловались, что на ветке нет обычных людей, которые хотят купить для себя.

    Возможно в экономе.

    В сегменте от 100 000 у.е предложение значительно превышает платежеспособный спрос.
    - Очень много предложений от выехавших заграницу. Типа приняли решение полностью перебраться туда. Возможно просто модно называть эту причину.
    - Вал проблемных объектов (суды, аресты, раздел имущества, споры за наследство). Просто эпидемия какая то с проблемными объектами.

    ПС Рынок недвижимости полностью подчиняется цифрам на табло обмена валют.
    Людей идущих впереди тренда очень мало.
    UA
     
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:08

      Долярчик написав:Правильно(про права банка)
    Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
    А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!

    не бери.
    походи по своему рынку, поторгуйся.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:13

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Вкладчик1234 написав:А в реальной жизни их нет, и скорее всего не будет
    потому что риски убытков в реальной жизни значительно выше 10%, заемщик может потерять работу, объект недвижимости может резко упасть в цене, территория с объектом недвижимости может объявить себя народной республикой и т.д.
    верю в евро... по 1,4
    не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14

      flyman написав:
      kingkongovets написав:
      change_pm написав:Ось тому вже 2 роки я розказую на гілці про закордон про англійську нерухомість.
    Шкода, що забезплатно!


    а почему именно здесь?
    рассказывайте об этом на вашей ветке, зачем это именно здесь?
    ну чего вы все сюда со своим флудом претесь?

    Її майже ніхто не читає. Тому лізе.

    Хахаха! Як же ж я чекав цей комент саме від тебе :)

    1. в мене є своя гілка :)
    2. в моєї гілки 105 тис просмотрів на (від початку моїх дописів) десь 400-450 постів.
    наразі 950 постів через те, що модератори злили мою гілку з якоюсь попередньою від 2012 року.
    3. тому мою гілку ще як читають :)

    зі. помірялись....
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:15

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    xio13 написав:
      Faceless написав:Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих

    У вас мышление как у продавца арбузов недалеко от перехода...

    Прочитайте свой поток бреда еще раз.
    Вы предлагаете брать Огромный кредит на бетон, и в основных аргументах у вас слова:
    - есть вероятность
    - скорее всего
    - не гарантия
    - вероятный сценарий ))


    Вам нужно в казино, там вероятность есть удвоить свои деньги. Скорее всего, вероятно )))))

    Вы теоретики путаете реальную жизнь людей, которые могут потерять все источники доходов и циферки на мониторе.
    Вот и вы перечитайте сейчас свой поток бреда и хамства, и исходный мой пост, раза с пятого, может быть, осилите понять.
    Любое подобное решение это всегда риски, может, сами это когда то поймёте
    Faceless
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:16

      UA написав:- Вал проблемных объектов (суды, аресты, раздел имущества, споры за наследство). Просто эпидемия какая то с проблемными объектами.

    тому есть объяснение.
    поколение, накопившее после массовой приватизации и разграбления советского наследия, и не просравшее, постепенно отходит в мир иной.
    наследнички, не особо желающие трудиться и мечтающие о флэтлордизме до конца дней, ради этой мечты делятся с адвокатами и судьями.
    явление массовое. в своем сегменте, конечно.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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