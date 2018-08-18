Faceless написав:

Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих