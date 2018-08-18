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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:17
Faceless написав: xio13 написав: Faceless написав:
Да, через 5 лет ставка, вероятно, будет выше, платёж соответственно тоже. Но есть немалая вероятность, что резкого роста ставок не будет, ну вырастет платёж на 25-30%, но к тому времени вырастут и номинально доходы, скорее всего не меньше. Итого, смысл есть. Если брать не для себя, а например сдавать, то скорее всего аренда как раз будет покрывать платежи первое время, потом будет выше, чем платежи, а лет через 10 у вас уже будет и квартира и почти выплаченный кредит, смешной по сравнению с ее стоимостью в грн. Это, конечно, не гарантия, но вполне вероятный сценарий. Желающих так сделать в том же Киеве будет немало, 15куе в заначке есть у многих
У вас мышление как у продавца арбузов недалеко от перехода...
Прочитайте свой поток бреда еще раз.
Вы предлагаете брать Огромный кредит на бетон, и в основных аргументах у вас слова:
- есть вероятность
- скорее всего
- не гарантия
- вероятный сценарий ))
Вам нужно в казино, там вероятность есть удвоить свои деньги. Скорее всего, вероятно )))))
Вы теоретики путаете реальную жизнь людей, которые могут потерять все источники доходов и циферки на мониторе.
Вот и вы перечитайте сейчас свой поток бреда и хамства, и исходный мой пост, раза с пятого, может быть, осилите понять.
Любое подобное решение это всегда риски, может, сами это когда то поймёте
Все кто отписали, все считают ипотеку полным бредом, счёт 5 - 1 в не в Вашу пользу
. Может Макс забьет и будет счет 5 : 2.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:26
Yuri_T написав: UA написав:
- Вал проблемных объектов (суды, аресты, раздел имущества, споры за наследство). Просто эпидемия какая то с проблемными объектами.
тому есть объяснение.
поколение, накопившее после массовой приватизации и разграбления советского наследия, и не просравшее, постепенно отходит в мир иной.
наследнички, не особо желающие трудиться и мечтающие о флэтлордизме до конца дней, ради этой мечты делятся с адвокатами и судьями.
явление массовое. в своем сегменте, конечно.
Про адвокатов с судьями в точку.
Рассказывали комические истории когда наследники, если бы просто поделили наследство, получили бы значительно больше, чем в результате кидка брата, сестры. т.е. судьи и адвокаты скушали больше половины наследства.
Ещё один момент. Многие не учитывают возможность отсуживания гражданскими мужем - женой имущества.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:27
Yuri_T написав: UA написав:
- Вал проблемных объектов (суды, аресты, раздел имущества, споры за наследство). Просто эпидемия какая то с проблемными объектами.
тому есть объяснение.
поколение, накопившее после массовой приватизации и разграбления советского наследия, и не просравшее, постепенно отходит в мир иной.
наследнички, не особо желающие трудиться и мечтающие о флэтлордизме до конца дней, ради этой мечты делятся с адвокатами и судьями.
явление массовое. в своем сегменте, конечно.
кроме этого, появились объекты, отмытые покупателями прав требования ликвидированных банков.
тот сегмент коррупционных объектов, с которыми "не желал" работать ФГВ.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:37
Yuri_T написав: Yuri_T написав: UA написав:
- Вал проблемных объектов (суды, аресты, раздел имущества, споры за наследство). Просто эпидемия какая то с проблемными объектами.
тому есть объяснение.
поколение, накопившее после массовой приватизации и разграбления советского наследия, и не просравшее, постепенно отходит в мир иной.
наследнички, не особо желающие трудиться и мечтающие о флэтлордизме до конца дней, ради этой мечты делятся с адвокатами и судьями.
явление массовое. в своем сегменте, конечно.
кроме этого, появилась объекты, отмытые покупателями прав требования ликвидированных банков.
тот сегмент коррупционных объектов, с которыми "не желал" работать ФГВ.
Это когда деньги бизнесмена с текущего счёта, пропавшие в момент ликвидации банка, меняются кривым методом на что то стОящее с баланса банка (типа что то стоившее 300куе под что дали 100куе бабок челу что просрал их на флешрояль в Ялте) причём с наваром как в анекдоте "про 3%"?
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барабашов
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:42
proftpd66 написав:
Ты заметил что он не может подсчитать что 5 лет под 10% годовых , это является 50% за 5 лет?
Правекс заявляет, что даёт 10% на 5 лет при 40%
первый взнос оплаты сразу , и комиссия от суммы 3%.
Но фиг поймёшь как и кому он даёт , говорят что только депутату даст или тому кто белый доход от 40к грн.
Для недалеких - в течение этих пяти лет сумма кредита понемногу уменьшается, именно потому будет меньше 50%. Пять лет немалый срок.
А что такого фантастического в наличии белого дохода в 40к? Тут ветку почитать, у некоторых 20к только на продукты типа на раз уходит.
Есть Правекс, Кредо, может ещё несколько - УкрГаз там. Я же не писал, бегите именно в Правекс.
Голову надо включать в любом случае. Некоторым был смысл и ранее под куда более высокую ставку догрести недостающую часть. Сейчас по ставке вдвое ниже таких будет больше на порядок. Гривна обесценивается что в пессимистических, что в оптимистических прогнозах, номинально за пять лет растут и доходы, и цены, в том числе на недвижимость в гривне (причём расли даже при падении цен в долл экв).
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Faceless
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:45
Richi написав: Faceless написав:
Если низкая ставка на 1 год - это действительно не интересно, а если на 5 лет - а такие предложения есть - уже намного интереснее. Пять лет в наших условиях немало, за это время кредит заметно обесценится, доходы номинально вырастут.
Плавающая ставка, конечно, не добавляет уверенности в завтрашнем дне, но, имхо, можно и не ждать предложений с фиксированной ставкой на длительный срок.
Возьмем к примеру банальную однушку, бюджетную, готовую/вторичку, это около 50 куе.
Должны быть 3 условия:
1) Низкая ФИКСИРОВАННАЯ ставка - ее нет
2) Возможность досрочного погашения - исключено. Как они будут отбивать низкий процент первого года?
3) Низкий порог входа. Этот параметр регулирует количество желающих.
Вам могут дать ипотеку и под нулевой процент, а на второй год задрать до 40% и при этом у Вас нет путей отхода т.к. запрещено досрочное погашение. А они так и сделают.
Поэтому Ваши примеры с расчётами не имеют смысла. Не возможно вывести точный результат при плавающих параметрах.
Кто сказал, что возможность досрочного исключена? Такого треша нет давным давно.
О фиксированной, я писал выше - имхо, можно и не ждать. Либо фиксированная будет включать кучу рисков, и будет не сильно ниже ставки по потребам. Потому плавающая ставка неизбежна, и в принципе, это типичное явление во многих странах
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:59
kingkongovets написав: hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Ну сие не в интересах администрации форума (чем больше постов, тем выше рейтинг), потому модераторы и не активны.
У меня другое предложение: поставить задачу местным программистам ввести опцию так называемого "ВВ кода"(off), когда сообщение, непосредственно не касающееся темы ветки скрывается за коротким спойлером, и обязать всех пишущих придерживаться этого правила.
Тогда можно будет пролистывать страницы со всякой фигнёй, не тратя время на её прочтение.
Ну а у кого время резиновое или хочется просто потриндеть хоть с кем, пусть клацают на каждый спойлер (открывая скрытый текст) и читают всё подряд.
Фейслес, можете замутить подобную рацуху по просьбе общества?
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drevlyanin
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:00
Grand Touring написав:Черкасская средняя школа, выпускной класс 2020 26 человек. 4 человека будут поступать заграницу точно. 18 человек намерены поступать в Киев (!!!). Из последних сколько любителей "фикалий и страданий", а сколько просто хотят подготовить чадо к самостоятельной жизни перед выездом зарубеж - не известно.
Не вы ли не так давно писали, что большинство смотрит на обучение за границей, а Киев то для лузеров? А потом, из намеренных поступать в Киев, добрая половина все равно окажется в местных педе, техническом или каком-нибудь европейском
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:03
drevlyanin написав: kingkongovets написав: hume написав:
Вот поэтому некоторые форумчане прекратили писать про свои сделки, между прочим очень информативные. Зато появились простыни обо всём, не понимаю в связи с чем, но форумчане потянулись со всех веток в ветку про недвижимость Киева.
мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Ну сие не в интересах администрации форума (чем больше постов, тем выше рейтинг), потому модераторы и не активны.
У меня другое предложение: поставить задачу местным программистам ввести опцию так называемого "ВВ кода"(off), когда сообщение, непосредственно не касающееся темы ветки скрывается за коротким спойлером, и обязать всех пишущих придерживаться этого правила.
Тогда можно будет пролистывать страницы со всякой фигнёй, не тратя время на её прочтение.
Ну а у кого время резиновое или хочется просто потриндеть хоть с кем, пусть клацают на каждый спойлер (открывая скрытый текст) и читают всё подряд.
Фейслес, можете замутить подобную рацуху по просьбе общества?
Этот код есть, но работает только в Tapatalk. Ну и я не могу ставить задачи разрабам, а идею эту уже давно предлагали, видать не считают приоритетным, могу конечно еще раз предложить, но не буду никого обнадеживать
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:05
Richi написав:
Да Hotab постом выше ответил за меня. Зачем в 50 лет свою жизнь проводить в пробках? С годами начинаешь время ценить иначе. Это молодому, чтобы заработать на кусок хлеба и прокормить семью приходится не брезговать ни чем. Каждый тратит то чего у него больше. В молодом возрасте больше времени, чем денег.
Днепр привёл, как пример. В городе был 4-5 раз проездом, пересекая весь город. Основываюсь только на своём впечатлении основанном на виде из окна автомобиля. Мне понравился, красивый город. Прекрасная набережная, широкие проспекты, хорошие дороги (там где я ехал)
Если Вам надо объяснять зачем покупать дивидендные акции при стабильных дивидендах и падающей цене – это Вам в школу. Там объяснят, что такое числитель, знаменатель. Я бы постеснялся вообще подобные вопросы задавать.
Что такое стартонуть?
Обычно человек начинает свою деятельность с зарабатывания первого капитала и заработав его пытается приумножить, где как правило из-за отсутствия опыта часто обычно ждёт неудача и потеря всех денег. Большинство людей, я не исключение, проходят такой путь. Начать с нуля и пережить потерю столь тяжело заработанных больших денег (как кажется на тот момент), достаточно тяжело морально. Далее включается инстинкт самосохранения и уже всеми деньгами не рискуешь. Стараешься, чтобы в случае повторения ситуации, было с чем начать. 30-50 лет это как раз тот активный возраст, когда есть уже и деньги, и опыт и если правильно распределил ресурсы, то проходишь кризисы и неудачи менее болезненно.
Поэтому, если в кризис (карантин) бизнес накрылся мокрым пятном, то нужны деньги, которые в сочетании с опытом позволят стартануть и создать новый бизнес. Не хренячить запасы в хрущ, а в бизнес, который будет приносить деньги и обеспечит будущее.
P.S. А Вы реально взрослый человек и зарабатываете деньги или Вам дача досталась по наследству и барбекю это предел Ваших мечтаний? Я отвечаю т.к. спросили, но не могу отделаться от чувства, что меня троллят.
Мне кажется пример с Днепром неудачный. Началось с амбиционного есть где лучше жить и закончилось Днепром, да еще с проездом. Я к примеру жил(живу) более 5ти лет В Киеве, Харькове, Одессе. И мне везде удобно, иногда приходится выбирать в зависимости от работы. Так что все субъективно.
Я привел цену приобретения и год, так что точно не по наследству, да зарабатывал в тот период лучше чем сейчас, была возможность инвестировать. И барбекю это так к слову. Иногда просто хочется отдохнуть от суеты иногда пообщаться с друзьями. Соседи, которые живут, считают, что бываю редко. Мне сложно дискутировать с людьми, которые живут в подвалах или в аренде. Да есть и есть. Вон вчера родственница написала, хотим приехать, будем снимать. Да едьте на дачу я такой плов сделаю с шашлыками, а вы за 45 минут доберетесь до Хрещатика транспортом.
И люди все разные, кто-то хочет играть, кто-то смотреть ТВ, рыбалку, охоту грибы. Очень мало хотят стартануть особенно после 50. У меня аренда составляет сейчас больше 60% от семейного бюджета. Через 15 лет выйду на пенсию будет 90%.
Про акции да разбираюсь, я акционер с 97-го года, есть американские тоже. Не нравится Огрызок, брал в марте KHC редкая дивидендная история, которая мне понравилась. С мая играюсь в IPO, пока что рано делать выводы, т.к короткий период, и я только заводил, но экран показывает +75%.
Кэша нет практически, видите не каждый хочет стартануть. Есть драг металлы, которые можно относительно быстро реализовать. Так что сколько людей столько мнений/стратегий.
PS а теперь я хочу услышать, какие у Вас есть дивидендные акции, раз меня отправили в школу.
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Бывалый
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