Richi написав:

Да Hotab постом выше ответил за меня. Зачем в 50 лет свою жизнь проводить в пробках? С годами начинаешь время ценить иначе. Это молодому, чтобы заработать на кусок хлеба и прокормить семью приходится не брезговать ни чем. Каждый тратит то чего у него больше. В молодом возрасте больше времени, чем денег.Днепр привёл, как пример. В городе был 4-5 раз проездом, пересекая весь город. Основываюсь только на своём впечатлении основанном на виде из окна автомобиля. Мне понравился, красивый город. Прекрасная набережная, широкие проспекты, хорошие дороги (там где я ехал)Если Вам надо объяснять зачем покупать дивидендные акции при стабильных дивидендах и падающей цене – это Вам в школу. Там объяснят, что такое числитель, знаменатель. Я бы постеснялся вообще подобные вопросы задавать.Что такое стартонуть?Обычно человек начинает свою деятельность с зарабатывания первого капитала и заработав его пытается приумножить, где как правило из-за отсутствия опыта часто обычно ждёт неудача и потеря всех денег. Большинство людей, я не исключение, проходят такой путь. Начать с нуля и пережить потерю столь тяжело заработанных больших денег (как кажется на тот момент), достаточно тяжело морально. Далее включается инстинкт самосохранения и уже всеми деньгами не рискуешь. Стараешься, чтобы в случае повторения ситуации, было с чем начать. 30-50 лет это как раз тот активный возраст, когда есть уже и деньги, и опыт и если правильно распределил ресурсы, то проходишь кризисы и неудачи менее болезненно.Поэтому, если в кризис (карантин) бизнес накрылся мокрым пятном, то нужны деньги, которые в сочетании с опытом позволят стартануть и создать новый бизнес. Не хренячить запасы в хрущ, а в бизнес, который будет приносить деньги и обеспечит будущее.P.S. А Вы реально взрослый человек и зарабатываете деньги или Вам дача досталась по наследству и барбекю это предел Ваших мечтаний? Я отвечаю т.к. спросили, но не могу отделаться от чувства, что меня троллят.