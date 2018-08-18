Додано: Нед 19 лип, 2020 14:27

kingkongovets написав:

нет, в глазах людей, зарабатывающей на недвиге

в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход

после ввода в эксплуатацию профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м



ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты? нет, в глазах людей, зарабатывающей на недвигев моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный входпосле ввода в эксплуатацию профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв мну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?

Ой-ей, тут Макса надо ждать, по-другому не разобраться - что правда, а что неправда.А то я тут вчера по неосторожности поделился с ним своей стратегией, что если недвиж упадет на 30%+, то 10-15% инвестиционного портфеля отправлю на него, и спровоцировал флуд на 3 страницы...И ты так неаккуратно рассказываешь, что "стоишь" 5 млн долларов (плюс-минус).Я, кстати, могу тебе поверить - если больше 20 лет занимаешься делом, еще и с тех годов, когда легко было наловить рыбку в мутной воде. Только твой гонор в этом случае еще нелепее - это значит, что тебе есть что терять! А уж сколько примеров можно привести, когда "новые деньги" приходили на неизвестный им рынок, и забирали его у "старых" - до вечера времени перечислять не хватит...