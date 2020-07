Додано: Нед 19 лип, 2020 14:13

zРадио написав: kingkongovets написав: ты хоть понимаешь каким при*** ты выглядишь в глазах таких как я, клоун? ты хоть понимаешь каким при*** ты выглядишь в глазах таких как я, клоун?



Выгляжу при*** в глазах злобных троллей? Ок, это я переживу Выгляжу при*** в глазах злобных троллей? Ок, это я переживу



нет, в глазах людей, зарабатывающих на недвиге

в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход

после ввода в эксплуатацию всех профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м



ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты? нет, в глазах людей, зарабатывающих на недвигев моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный входпосле ввода в эксплуатацию всех профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв мну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 19 лип, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.