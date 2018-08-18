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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48214822482348244825>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:13

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:ты хоть понимаешь каким при*** ты выглядишь в глазах таких как я, клоун? :mrgreen:


Выгляжу при*** в глазах злобных троллей? Ок, это я переживу :mrgreen:


нет, в глазах людей, зарабатывающих на недвиге
в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход
после ввода в эксплуатацию всех профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м

ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 19 лип, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:17

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.

Правильно(про права банка)
Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!

Якщо місячний платіж, наприклад, 8К, то і через 5 і через 15р - він має бути НЕЗМІННИЙ - тих же 8К грн!!!
Без всяких "круть-верть"(хитропопості банку)

Ставка на несколько процентов выше уровня инфляции. Справедливо.
Никто не знает, что будет с гривной. На месте банка я бы предложил вам гривневый кредит с фиксированной ставкой в 33% чтобы застраховать риски. Вы бы согласились?

Или по другому. Под какой фиксированный процент вы готовы занять мне деньги в гривне на 10 лет.

Госбанк может дать хоть под пять % на сто лет при адекватной оценке залога
Допустим при первоначальном взносе 30% и более
Если что - могут напечатать хоть три состава визиток с портретами Сковороды и Вернадского
Но это если руководству надо включить мультипликативный эффект роста ВВП,оно думает про рост всех отраслей кроме ресторанов,стрипбаров и экспорта с выступлениями Квартала, т.е.наше криворожское быдл0 сделать это неспособно
Закон о выселении ипотечников в общежитие на окраине условной Бучи в случае виляний хитрой ж0п0й и косорезива даже с тремя прописанными детьми НУЖЕН немедленно с точно прописанными нормами выселения, а то коллекторы нарвутся не только на нарезное, но и на автоматическое.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:24

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:
  kingkongovets написав:ты хоть понимаешь каким при*** ты выглядишь в глазах таких как я, клоун? :mrgreen:


Выгляжу при*** в глазах злобных троллей? Ок, это я переживу :mrgreen:


нет, в глазах людей, зарабатывающей на недвиге
в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход
после ввода в эксплуатацию профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м

ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?

Я думал у вас тысяч 20 коммерции
Просто знаком с соучередителями АБВтехники которые немного спрыгнул с темы когда пошли в рост интернет продажи
А Жене-Зраде просто напишите в личку сколько стоило построить ТОТ домик с барбекю в 98м и за сколько ОН ушёл в 2006м
И Респекту три нуля тоже
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:25

  барабашов написав:Закон о выселении ипотечников в общежитие на окраине условной Бучи в случае виляний хитрой ж0п0й и косорезива даже с тремя прописанными детьми НУЖЕН немедленно с точно прописанными нормами выселения.

Почему-то кажется, что этого не случится.
Скорее в какой-то неоднозначной, абсурдно-противоречивой модели, когда любой жлоб/приймачок сможет качать права.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:27

  kingkongovets написав:
нет, в глазах людей, зарабатывающей на недвиге
в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход
после ввода в эксплуатацию профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м

ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?


Ой-ей, тут Макса надо ждать, по-другому не разобраться - что правда, а что неправда.

А то я тут вчера по неосторожности поделился с ним своей стратегией, что если недвиж упадет на 30%+, то 10-15% инвестиционного портфеля отправлю на него, и спровоцировал флуд на 3 страницы...

И ты так неаккуратно рассказываешь, что "стоишь" 5 млн долларов (плюс-минус).

Я, кстати, могу тебе поверить - если больше 20 лет занимаешься делом, еще и с тех годов, когда легко было наловить рыбку в мутной воде. Только твой гонор в этом случае еще нелепее - это значит, что тебе есть что терять! А уж сколько примеров можно привести, когда "новые деньги" приходили на неизвестный им рынок, и забирали его у "старых" - до вечера времени перечислять не хватит...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:31

  барабашов написав:Я думал у вас тысяч 20 коммерции


та не, я по-сиротски :mrgreen:
но стараюсь недостаток количества хоть как то перекрывать качеством и эффективностью маркетинга
мне в принципе хватает, дети уже выучены за кордоном и сами зарабатывают, имею практически все необходимые для преодоления кризиса среднего возраста атрибуты, кроме холостяцкой квартиры в небоскребе с модными мопами шоп не водить малознакомых фитоняш в "лувр с коллекциями"(с) - но уже скоро :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:38

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:
  kingkongovets написав:ты хоть понимаешь каким при*** ты выглядишь в глазах таких как я, клоун? :mrgreen:


Выгляжу при*** в глазах злобных троллей? Ок, это я переживу :mrgreen:


нет, в глазах людей, зарабатывающих на недвиге
в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход
после ввода в эксплуатацию всех профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м

ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?

Ну унаследовал ты комерцию в 90-х, че тут хвалиться? Риспект все равно богаче.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:39

  zРадио написав:Ой-ей, тут Макса надо ждать, по-другому не разобраться - что правда, а что неправда.

А то я тут вчера по неосторожности поделился с ним своей стратегией, что если недвиж упадет на 30%+, то 10-15% инвестиционного портфеля отправлю на него, и спровоцировал флуд на 3 страницы...

И ты так неаккуратно рассказываешь, что "стоишь" 5 млн долларов (плюс-минус).

Я, кстати, могу тебе поверить - если больше 20 лет занимаешься делом, еще и с тех годов, когда легко было наловить рыбку в мутной воде. Только твой гонор в этом случае еще нелепее - это значит, что тебе есть что терять! А уж сколько примеров можно привести, когда "новые деньги" приходили на неизвестный им рынок, и забирали его у "старых" - до вечера времени перечислять не хватит...


так сколько и как ТЫ заработал на недвиге?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:44

  kingkongovets написав:так сколько и как ТЫ заработал на недвиге?
а то шо ты никогда не умел считать и делать правильных выводов - это уже лень говорить


Ты что глупый? Дважды уже отвечал! Единственной сделкой на рынке недвижимости была покупка квартиры для себя. Но это не значит, что прожженный и зашоренный лорд лучше меня видит тренды. "Профессионалам рынка" и перед прошлыми обвалами ничего доказать было нельзя.

PS: а как насчитал 5 млн - 2000 м2 умножил на 2500 долларов за м2. В отсутствии подробностей об этих м2, кроме центра и фасадов - более, чем адекватное предположение
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:47

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:так сколько и как ТЫ заработал на недвиге?
а то шо ты никогда не умел считать и делать правильных выводов - это уже лень говорить


Ты что глупый? Дважды уже отвечал! Единственной сделкой на рынке недвижимости была покупка квартиры для себя. Но это не значит, что прожженный и зашоренный лорд лучше меня видит тренды. "Профессионалам рынка" и перед прошлыми обвалами ничего доказать было нельзя.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика
на этом оффтоп о коммерции в теме о жилой предлагаю закончить, но все же - шо и когда ты купил хоть скажи, шоп поржать :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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