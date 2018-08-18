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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:13
нет, в глазах людей, зарабатывающих на недвиге
в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход
после ввода в эксплуатацию всех профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м
ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 19 лип, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:17
Vlad442 написав: Долярчик написав: Vlad442 написав:
Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
Правильно(про права банка)
Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!
Якщо місячний платіж, наприклад, 8К, то і через 5 і через 15р - він має бути НЕЗМІННИЙ - тих же 8К грн!!!
Без всяких "круть-верть"(хитропопості банку)
Ставка на несколько процентов выше уровня инфляции. Справедливо.
Никто не знает, что будет с гривной. На месте банка я бы предложил вам гривневый кредит с фиксированной ставкой в 33% чтобы застраховать риски. Вы бы согласились?
Или по другому. Под какой фиксированный процент вы готовы занять мне деньги в гривне на 10 лет.
Госбанк может дать хоть под пять % на сто лет при адекватной оценке залога
Допустим при первоначальном взносе 30% и более
Если что - могут напечатать хоть три состава визиток с портретами Сковороды и Вернадского
Но это если руководству надо включить мультипликативный эффект роста ВВП,оно думает про рост всех отраслей кроме ресторанов,стрипбаров и экспорта с выступлениями Квартала, т.е.наше криворожское быдл0 сделать это неспособно
Закон о выселении ипотечников в общежитие на окраине условной Бучи в случае виляний хитрой ж0п0й и косорезива даже с тремя прописанными детьми НУЖЕН немедленно с точно прописанными нормами выселения, а то коллекторы нарвутся не только на нарезное, но и на автоматическое.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:24
kingkongovets написав:
нет, в глазах людей, зарабатывающей на недвиге
в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход
после ввода в эксплуатацию профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м
ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?
Я думал у вас тысяч 20 коммерции
Просто знаком с соучередителями АБВтехники которые немного спрыгнул с темы когда пошли в рост интернет продажи
А Жене-Зраде просто напишите в личку сколько стоило построить ТОТ домик с барбекю в 98м и за сколько ОН ушёл в 2006м
И Респекту три нуля тоже
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:25
барабашов написав:
Закон о выселении ипотечников в общежитие на окраине условной Бучи в случае виляний хитрой ж0п0й и косорезива даже с тремя прописанными детьми НУЖЕН немедленно с точно прописанными нормами выселения.
Почему-то кажется, что этого не случится.
Скорее в какой-то неоднозначной, абсурдно-противоречивой модели, когда любой жлоб/приймачок сможет качать права.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:27
kingkongovets написав:
нет, в глазах людей, зарабатывающей на недвиге
в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход
после ввода в эксплуатацию профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м
ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?
Ой-ей, тут Макса надо ждать, по-другому не разобраться - что правда, а что неправда.
А то я тут вчера по неосторожности поделился с ним своей стратегией, что если недвиж упадет на 30%+, то 10-15% инвестиционного портфеля отправлю на него, и спровоцировал флуд на 3 страницы...
И ты так неаккуратно рассказываешь, что "стоишь" 5 млн долларов (плюс-минус).
Я, кстати, могу тебе поверить - если больше 20 лет занимаешься делом, еще и с тех годов, когда легко было наловить рыбку в мутной воде. Только твой гонор в этом случае еще нелепее - это значит, что тебе есть что терять! А уж сколько примеров можно привести, когда "новые деньги" приходили на неизвестный им рынок, и забирали его у "старых" - до вечера времени перечислять не хватит...
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:31
барабашов написав:
Я думал у вас тысяч 20 коммерции
та не, я по-сиротски
но стараюсь недостаток количества хоть как то перекрывать качеством и эффективностью маркетинга
мне в принципе хватает, дети уже выучены за кордоном и сами зарабатывают, имею практически все необходимые для преодоления кризиса среднего возраста атрибуты, кроме холостяцкой квартиры в небоскребе с модными мопами шоп не водить малознакомых фитоняш в "лувр с коллекциями"(с) - но уже скоро
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:38
kingkongovets написав:
нет, в глазах людей, зарабатывающих на недвиге
в моем случае - не отдельные сделки по купле-продаже, а стабильный ежемесячный заработок сынс 1998, на сегодня общее количество сдаваемых метров - 1800+, печерский, шевченковский и центральная часть голосеевского районов, в основном первая линия, первый этаж, отдельный вход
после ввода в эксплуатацию всех профинансированных на сегодня объектов будет хорошо за 2000 кв м
ну расскажи теперь сколько и как на недвиге заработал ты?
Ну унаследовал ты комерцию в 90-х, че тут хвалиться? Риспект все равно богаче.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:39
zРадио написав:
Ой-ей, тут Макса надо ждать, по-другому не разобраться - что правда, а что неправда.
А то я тут вчера по неосторожности поделился с ним своей стратегией, что если недвиж упадет на 30%+, то 10-15% инвестиционного портфеля отправлю на него, и спровоцировал флуд на 3 страницы...
И ты так неаккуратно рассказываешь, что "стоишь" 5 млн долларов (плюс-минус).
Я, кстати, могу тебе поверить - если больше 20 лет занимаешься делом, еще и с тех годов, когда легко было наловить рыбку в мутной воде. Только твой гонор в этом случае еще нелепее - это значит, что тебе есть что терять! А уж сколько примеров можно привести, когда "новые деньги" приходили на неизвестный им рынок, и забирали его у "старых" - до вечера времени перечислять не хватит...
так сколько и как ТЫ
заработал на недвиге?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:44
kingkongovets написав:
так сколько и как ТЫ
заработал на недвиге?
а то шо ты никогда не умел считать и делать правильных выводов - это уже лень говорить
Ты что глупый? Дважды уже отвечал! Единственной сделкой на рынке недвижимости была покупка квартиры для себя. Но это не значит, что прожженный и зашоренный лорд лучше меня видит тренды. "Профессионалам рынка" и перед прошлыми обвалами ничего доказать было нельзя.
PS: а как насчитал 5 млн - 2000 м2 умножил на 2500 долларов за м2. В отсутствии подробностей об этих м2, кроме центра и фасадов - более, чем адекватное предположение
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:47
zРадио написав: kingkongovets написав:
так сколько и как ТЫ
заработал на недвиге?
а то шо ты никогда не умел считать и делать правильных выводов - это уже лень говорить
Ты что глупый? Дважды уже отвечал! Единственной сделкой на рынке недвижимости была покупка квартиры для себя. Но это не значит, что прожженный и зашоренный лорд лучше меня видит тренды. "Профессионалам рынка" и перед прошлыми обвалами ничего доказать было нельзя.
по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика
на этом оффтоп о коммерции в теме о жилой предлагаю закончить, но все же - шо и когда ты купил хоть скажи, шоп поржать
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