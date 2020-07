Додано: Нед 19 лип, 2020 15:14

zРадио написав: kingkongovets написав: по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика

По кэшфлоу недвижимость редко когда можно оценить дороже, чем по цене ее реализации. Но сорян, если я тебя переоценил (например, если часть объектов у тебя не в собственности, а в "мутках", или кооперации).



В 2011-м двушку 96 квадратов в современном доме на Минской.



за сколько?



зы: я в 2011 купил 82м коммерции на красной линии на предславинской за 120

рубает по 1500$/мес с перерывом на полтора года с тех пор

