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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:02
Faceless написав: drevlyanin написав: kingkongovets написав:
мог бы - плюсанул бы трижды
предлагаю усилить модерацию за оффтоп
теоретики и флудеры убивают старую популярную ветку
Ну сие не в интересах администрации форума (чем больше постов, тем выше рейтинг), потому модераторы и не активны.
У меня другое предложение: поставить задачу местным программистам ввести опцию так называемого "ВВ кода"(off), когда сообщение, непосредственно не касающееся темы ветки скрывается за коротким спойлером, и обязать всех пишущих придерживаться этого правила.
Тогда можно будет пролистывать страницы со всякой фигнёй, не тратя время на её прочтение.
Ну а у кого время резиновое или хочется просто потриндеть хоть с кем, пусть клацают на каждый спойлер (открывая скрытый текст) и читают всё подряд.
Фейслес, можете замутить подобную рацуху по просьбе общества?
Этот код есть, но работает только в Tapatalk. Ну и я не могу ставить задачи разрабам, а идею эту уже давно предлагали, видать не считают приоритетным, могу конечно еще раз предложить, но не буду никого обнадеживать
Осталось определить, что относится к недвиге. Как бы не получилось, что 90% контента будет под спойлерами.
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Vlad442
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:03
kingkongovets написав:
по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика
По кэшфлоу недвижимость редко когда можно оценить дороже, чем по цене ее реализации. Но сорян, если я тебя переоценил (например, если часть объектов у тебя не в собственности, а в "мутках", или кооперации).
kingkongovets написав:
но все же - шо и когда ты купил хоть скажи
В 2011-м двушку 96 квадратов в современном доме на Минской. Эту тему тоже предлагаю не развивать - дискуссия не обо мне
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:11
Vlad442 написав:
Осталось определить, что относится к недвиге. Как бы не получилось, что 90% контента будет под спойлерами.
максимка согласится не писать здесь про ремонты?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:11
IgA написав: TRW00 написав:
Спрашивал его: едь обратно в Киев ... будешь жить как король. Внятного ответа я так и не получил...
Неработающую жену и 2 детей тут конечно тянуть так же просто как в Киеве не получиться.
Перед переездом в Киеве у меня было 2500, в Англии сейчас около 3800 Долл чистыми. У жены соотношение ещё лучше. Кроме цен на покупку недвиги никаких неудобств по сравнению с Киевом не испытываем.
ПС. Прилетел в пятницу в Киев, ностальгия по королевской жизни уже прошла
Хотел бы поинтересоваться, какая цель общения на ветке Киевской недвиги?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:12
Vlad442 написав: Долярчик написав: Vlad442 написав:
Ипотеку при политической воле можно запустить за 1 день.
Не популистскими мертвороженными программами "доступная ипотека", а созданием механизма, когда банк может выкинуть на мороз семью с детьми при просрочке более 3 месяцев без всяких судов. Потом продать квартиру по рыночной цене. Для этого нужно чтобы у покупателя было железобетонное право собственности, которое невозможно оспорить. Всего один закон "О защите прав кредитора" и деньги потекут. Банк будет страховать начальный взнос. Он всегда сможет без убытков или с минимальными убытками снять кредит с баланса.
Вопрос ставки уже вторичен.
Правильно(про права банка)
Але і ставка має бути ФІКСОВАНОЮ!!!
А не так, що сім'я через 2-3р. має заплатити незрозуміло звідки ще на 20-30% більше!
Якщо місячний платіж, наприклад, 8К, то і через 5 і через 15р - він має бути НЕЗМІННИЙ - тих же 8К грн!!!
Без всяких "круть-верть"(хитропопості банку)
Ставка на несколько процентов выше уровня инфляции. Справедливо.
Никто не знает, что будет с гривной. На месте банка я бы предложил вам гривневый кредит с фиксированной ставкой в 33% чтобы застраховать риски. Вы бы согласились?
Или по другому. Под какой фиксированный процент вы готовы занять мне деньги в гривне на 10 лет.
Зрозуміло - "ніхто не хотів помирати!"©
Але чому завжди пересічного хочуть залишити в дурнях?
Чому банк має 100500 різних перестраховок, а пересічний лише має:
- пеню
- пеню з пені
- може втратити роботу
- може захворіти/втратити працездатність
Мдааааааа... думав зимою "на лєгке" зайду в іпотеку і "зроблю всіх", а то бачу треба змінювати стратегію і/або:
1) Далі сидіти на гривнедепо(майже не цікаво з такими ставками)
2) Перевести все в доляр(саме простіше)
3) Вкласти в "новий" бізнес(поки ідей не густо/або, взагалі, нема)
4) Добряче все обдумати і таки влізти в іпотеку Тож питання до всіх:
А які ще є варіанти?
- акції/форекси/в2в/біткоїни і іншу ВИСОКОРИЗИКОВУ чухню - не пропонувати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:14
zРадио написав: kingkongovets написав:
по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика
По кэшфлоу недвижимость редко когда можно оценить дороже, чем по цене ее реализации. Но сорян, если я тебя переоценил (например, если часть объектов у тебя не в собственности, а в "мутках", или кооперации).
kingkongovets написав:
но все же - шо и когда ты купил хоть скажи
В 2011-м двушку 96 квадратов в современном доме на Минской.
за сколько?
зы: я в 2011 купил 82м коммерции на красной линии на предславинской за 120
рубает по 1500$/мес с перерывом на полтора года с тех пор
полтора года было немного меньше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:18
Чисто поржать, какая каша вообще творится в голове у рыл. А то Прохожий
и Конг
тут нахально намекают на то, что о рынке недвижимости смеют говорить только "профессионалы рынка недвижимости".
"Цены на недвижимость будут расти. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится".
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила. Оруэлл отдыхает
"Самая дорогая недвижимость сохранится в Киеве, и здесь, конечно же, снижение цен стоит ожидать в последнюю очередь. В этом регионе наибольшая экономическая активность, люди всегда будут ехать на работу в столицу, поэтому текущая средняя стоимость квадратного метра квартиры в диапазоне 1250 долларов, вероятно, сохранится"
А здесь полное непонимание ситуации и невладение информацией - как раз в регионах экономическая активность упала несильно, а Киев - эпицентр кризиса.
Дааааа, таким "профессионалам" я бы не доверил даже сопровождение сделки по продаже собачьей конуры В Украине назрел кризис на рынке недвижимости: эксперт сказал, как воспользоватьсяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/47443 ... olzovatsya
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 19 лип, 2020 15:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:19
Долярчик написав:
А які ще є варіанти?
- акції/форекси/в2в/біткоїни і іншу ВИСОКОРИЗИКОВУ чухню - не пропонувати!
а Галя балувана...
в депутаты пойди местные.
там таких клоунов, как ты, давно разыскивают.
станешь депутатом, за пару лет поумнеешь, отожмешь себе пару коммунальных объектов на первых этажах.
знаешь, как это в Киеве делали депутаты и разнообразная шваль при администрациях?
через аренду объектов коммунальной собственности и последующий выкуп за копейки.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:33
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Осталось определить, что относится к недвиге. Как бы не получилось, что 90% контента будет под спойлерами.
максимка согласится не писать здесь про ремонты?
Нет. Люди требуют. Для всех, кто покупает первичку это актуальная тема.
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airmax78
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:35
TRW00 написав: IgA написав: TRW00 написав:
Спрашивал его: едь обратно в Киев ... будешь жить как король. Внятного ответа я так и не получил...
Неработающую жену и 2 детей тут конечно тянуть так же просто как в Киеве не получиться.
Перед переездом в Киеве у меня было 2500, в Англии сейчас около 3800 Долл чистыми. У жены соотношение ещё лучше. Кроме цен на покупку недвиги никаких неудобств по сравнению с Киевом не испытываем.
ПС. Прилетел в пятницу в Киев, ностальгия по королевской жизни уже прошла
Хотел бы поинтересоваться, какая цель общения на ветке Киевской недвиги?
Думаю, ностальгия. Вот что меня беспокоит: куда пропал Понаех?
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