Додано: Нед 19 лип, 2020 15:42

zРадио написав: kingkongovets написав: по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика

по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика



По кэшфлоу недвижимость редко когда можно оценить дороже, чем по цене ее реализации. Но сорян, если я тебя переоценил (например, если часть объектов у тебя не в собственности, а в "мутках", или кооперации).

По кэшфлоу недвижимость редко когда можно оценить дороже, чем по цене ее реализации. Но сорян, если я тебя переоценил (например, если часть объектов у тебя не в собственности, а в "мутках", или кооперации).

а что если человек просто риелтор ?то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо.Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)