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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 482348244825482648274828>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:37

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Осталось определить, что относится к недвиге. Как бы не получилось, что 90% контента будет под спойлерами.

максимка согласится не писать здесь про ремонты?

Нет. Люди требуют. Для всех, кто покупает первичку это актуальная тема.

не видел, чтобы кто-то что-то требовал.
кроме респекта.
так с ним вы и так кореша, можете лично общаться.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, к вопросу о том, что получается, когда без дизайнера:
https://youtu.be/U56YIEA3-U4

Кстати, не удивлюсь, если многим понравится. Беда только в том, что это делалось году в 2018м. И, учитывая кто делал, обошлось не меньше чем в штуцер за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:41

  flyman написав: що, а курці просо.
Як на мене морозити актив 75куе тоді, в 300куе у 2007 і 150 куе тепер, просто тому, що там можна в межах Києва зробити барбекю, це погане поводження з активами. Можна в Загальцях за 10куе взяти дачу на барбекю.
Але то таке.
В когось краватка дешевше, от лох, продешевив, за рогом дороже продають новим українцям.


А у меня мнение, что ходить на работу, для того чтобы позаряжать гаджеты это клиника. Думать как доехать до Тернополя электричками это человек не в себе.
Говорят, что в старости недостатки сильней вылазят, даже не представляю, если человек забирает вещи с помойки куда он докатится в старости.
Еще раз повторяю для жителей подвалов и погребов. Просто так живу. Имею право. Заплатил налог на землю за 2019, что-т типа 67 гривен, может на гривну соврал, не помню.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:42

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика


По кэшфлоу недвижимость редко когда можно оценить дороже, чем по цене ее реализации. Но сорян, если я тебя переоценил (например, если часть объектов у тебя не в собственности, а в "мутках", или кооперации).


а что если человек просто риелтор ?

то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?

ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо.
Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)
Востаннє редагувалось baraka в Нед 19 лип, 2020 15:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:43

  Yuri_T написав:не видел, чтобы кто-то что-то требовал.
кроме респекта.
так с ним вы и так кореша, можете лично общаться.

Мнение жлоба никто не спрашивал
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:46

  Бывалый написав:
  flyman написав: що, а курці просо.
Як на мене морозити актив 75куе тоді, в 300куе у 2007 і 150 куе тепер, просто тому, що там можна в межах Києва зробити барбекю, це погане поводження з активами. Можна в Загальцях за 10куе взяти дачу на барбекю.
Але то таке.
В когось краватка дешевше, от лох, продешевив, за рогом дороже продають новим українцям.


А у меня мнение, что ходить на работу, для того чтобы позаряжать гаджеты это клиника. Думать как доехать до Тернополя электричками это человек не в себе.
Говорят, что в старости недостатки сильней вылазят, даже не представляю, если человек забирает вещи с помойки куда он докатится в старости.
Еще раз повторяю для жителей подвалов и погребов. Просто так живу. Имею право. Заплатил налог на землю за 2019, что-т типа 67 гривен, может на гривну соврал, не помню.

Заряжав гажети учотка Первий.
А по друге, не будь другим ККЦ, теж понти і пальци вєєром.
А по третє, акурт/чанж_пм тут пише чухню про подвали та помойки, мабуть тяжке дитинство мали, як і ти.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 лип, 2020 15:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:47

TRW00
привет респект

Триммер Женский TRW-00
https://prom.ua/p583179468-trimmer-zhenskij-trw.html

кем ты только тут не был.
и плей стейшн4, и кивином, теперь ты триммер женский.
аку.еть просто, максим, какие у вас друзья...
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 19 лип, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:48

  TRW00 написав:
  Yuri_T написав:не видел, чтобы кто-то что-то требовал.
кроме респекта.
так с ним вы и так кореша, можете лично общаться.

Мнение жлоба никто не спрашивал

Не надо так. Юра не жлоб. Несмотря на подпись, у Юры проблемы с восприятием окружающих. В жизни он мизантроп. Что нормально, учитывая в какой стране мы живем. Но на форуме людей все-таки можно было бы научиться различать. Для Юры это сложно.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:51

  baraka написав:
а что если человек просто риелтор ?

то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?

ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо.
Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)

Наоборот мне кажется: у такого человека с пассивным доходом должно быть море свободного времени. Тем более что сейчас никуда особо не уедешь без сюрпризов и проблем.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:58

  airmax78 написав:
  baraka написав:
а что если человек просто риелтор ?

то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?

ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо.
Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)

Наоборот мне кажется: у такого человека с пассивным доходом должно быть море свободного времени. Тем более что сейчас никуда особо не уедешь без сюрпризов и проблем.

Або уїхати і застрягти як акурт/ченж_пм
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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