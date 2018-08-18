Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав: що, а курці просо. Як на мене морозити актив 75куе тоді, в 300куе у 2007 і 150 куе тепер, просто тому, що там можна в межах Києва зробити барбекю, це погане поводження з активами. Можна в Загальцях за 10куе взяти дачу на барбекю. Але то таке. В когось краватка дешевше, от лох, продешевив, за рогом дороже продають новим українцям.
А у меня мнение, что ходить на работу, для того чтобы позаряжать гаджеты это клиника. Думать как доехать до Тернополя электричками это человек не в себе. Говорят, что в старости недостатки сильней вылазят, даже не представляю, если человек забирает вещи с помойки куда он докатится в старости. Еще раз повторяю для жителей подвалов и погребов. Просто так живу. Имею право. Заплатил налог на землю за 2019, что-т типа 67 гривен, может на гривну соврал, не помню.
kingkongovets написав:по поводу твоих оценок моего портфеля - я не хочу обсуждать его стоимость и снова тыкать тебя в твое лоховство, гораздо важнее сумма генерируемого ею кеша и его динамика
По кэшфлоу недвижимость редко когда можно оценить дороже, чем по цене ее реализации. Но сорян, если я тебя переоценил (например, если часть объектов у тебя не в собственности, а в "мутках", или кооперации).
а что если человек просто риелтор ?
то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?
ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо. Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)
Востаннє редагувалось baraka в Нед 19 лип, 2020 15:44, всього редагувалось 4 разів.
flyman написав: що, а курці просо. Як на мене морозити актив 75куе тоді, в 300куе у 2007 і 150 куе тепер, просто тому, що там можна в межах Києва зробити барбекю, це погане поводження з активами. Можна в Загальцях за 10куе взяти дачу на барбекю. Але то таке. В когось краватка дешевше, от лох, продешевив, за рогом дороже продають новим українцям.
А у меня мнение, что ходить на работу, для того чтобы позаряжать гаджеты это клиника. Думать как доехать до Тернополя электричками это человек не в себе. Говорят, что в старости недостатки сильней вылазят, даже не представляю, если человек забирает вещи с помойки куда он докатится в старости. Еще раз повторяю для жителей подвалов и погребов. Просто так живу. Имею право. Заплатил налог на землю за 2019, что-т типа 67 гривен, может на гривну соврал, не помню.
Заряжав гажети учотка Первий. А по друге, не будь другим ККЦ, теж понти і пальци вєєром. А по третє, акурт/чанж_пм тут пише чухню про подвали та помойки, мабуть тяжке дитинство мали, як і ти.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 лип, 2020 15:49, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_T написав:не видел, чтобы кто-то что-то требовал. кроме респекта. так с ним вы и так кореша, можете лично общаться.
Мнение жлоба никто не спрашивал
Не надо так. Юра не жлоб. Несмотря на подпись, у Юры проблемы с восприятием окружающих. В жизни он мизантроп. Что нормально, учитывая в какой стране мы живем. Но на форуме людей все-таки можно было бы научиться различать. Для Юры это сложно.
baraka написав: а что если человек просто риелтор ?
то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?
ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо. Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)
Наоборот мне кажется: у такого человека с пассивным доходом должно быть море свободного времени. Тем более что сейчас никуда особо не уедешь без сюрпризов и проблем.
baraka написав: а что если человек просто риелтор ?
то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?
ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо. Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)
Наоборот мне кажется: у такого человека с пассивным доходом должно быть море свободного времени. Тем более что сейчас никуда особо не уедешь без сюрпризов и проблем.