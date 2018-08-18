Додано: Нед 19 лип, 2020 16:10

flyman написав: Заряжав гажети учотка Первий.

А по друге, не будь другим ККЦ, теж понти і пальци вєєром.

А по третє, акурт/чанж_пм тут пише чухню про подвали та помойки, мабуть тяжке дитинство мали, як і ти. А по друге, не будь другим ККЦ, теж понти і пальци вєєром.А по третє, акурт/чанж_пм тут пише чухню про подвали та помойки, мабуть тяжке дитинство мали, як і ти.

На неделе писалось про зарядку телефона и 15 кВт потребления. Что амнезия или витамины надо принять?Что такое Загальцы? меня просто это не волнует. У меня от квартиры до дачи 7 км. Я могу поехать на машине, метро, даже пройти пешком(было дело на карантине). Вот сегодня мне просто лень, а в какие-то Загальцы я буду ездить очень редко.В общем я не буду в дальнейшем тратить свое время на подобных, для которых и жизнь в подвале и потребление 15 кВт считается нормой. Кстати в прошлом месяце около 500 к Вт, это с экономками без дачи. Может для подвальных это не экономя, для обычных людей это жизнь.Тут нема понтів, просто дебілам не подаю.