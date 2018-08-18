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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:04
Faceless написав:
Не вы ли не так давно писали, что большинство смотрит на обучение за границей, а Киев то для лузеров?
Совершенно верно, Киев для лузеров. Я не беру в расчет тех кто здесь родился. Времена меняются, раньше у понаеха было больше шансов на успех абсолютный и относительный.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:10
flyman написав:Заряжав гажети учотка Первий.
А по друге, не будь другим ККЦ, теж понти і пальци вєєром.
А по третє, акурт/чанж_пм тут пише чухню про подвали та помойки, мабуть тяжке дитинство мали, як і ти.
На неделе писалось про зарядку телефона и 15 кВт потребления. Что амнезия или витамины надо принять?
Что такое Загальцы? меня просто это не волнует. У меня от квартиры до дачи 7 км. Я могу поехать на машине, метро, даже пройти пешком(было дело на карантине). Вот сегодня мне просто лень, а в какие-то Загальцы я буду ездить очень редко.
В общем я не буду в дальнейшем тратить свое время на подобных, для которых и жизнь в подвале и потребление 15 кВт считается нормой. Кстати в прошлом месяце около 500 к Вт, это с экономками без дачи. Может для подвальных это не экономя, для обычных людей это жизнь.
Тут нема понтів, просто дебілам не подаю.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:11
airmax78 написав:
у такого человека с пассивным доходом должно быть море свободного времени.
это традиционное заблуждение.
если объекты не в управлении, то коммерция требует внимания.
особенно теперь, когда идёт дисконтирование и увеличивается количество съездов/заездов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:19
TRW00 написав:
Хотел бы поинтересоваться, какая цель общения на ветке Киевской недвиги?
Читаю ветку время от времени чтобы не пропустить дорожай и продать квартиру.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:21
baraka написав: zРадио написав:
По кэшфлоу недвижимость редко когда можно оценить дороже, чем по цене ее реализации. Но сорян, если я тебя переоценил (например, если часть объектов у тебя не в собственности, а в "мутках", или кооперации).
а что если человек просто риелтор ?
то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?
Ну, может и так. Хотя риэлтору редко когда удается вклиниться в процент от операционных доходов. Там чаще сдельная оплата, даже в коммерческом сегменте.
Скорее младший партнер. Но я могу поверить и в то, что миллионер. Это непринципиально, потому что не дает ему никаких преимуществ в дискуссии. У нас миллионеры - это преимущественно хваткие жулики из 90-х, отличающиеся низкими моральными, а не высокими интеллектуальными качествами.
baraka написав:
Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)
Тут скорее прав Макс - время на интернет-общение может найти любой. Но только он несправедливо избирателен с этим аргументом. Когда я ему говорю о том, что мне реально нечем на работе заняться последние 3 месяца, поскольку инвестиционные проекты на холде, а операционкой я не занимаюсь по уровню должности, он флудит не по делу. А Конга - прямо неприлично вылизывает...
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:26
на данный момент думаю где продлить лето, чтобы люди были нашего менталитета, а мечтаю о таких работниках как zRadio
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:27
zРадио написав:
Ну, может и так. Хотя риэлтору редко когда удается вклиниться в процент от операционных доходов. Там чаще сдельная оплата, даже в коммерческом сегменте.
Скорее младший партнер. Но я могу поверить и в то, что миллионер. Это непринципиально, потому что не дает ему никаких преимуществ в дискуссии. У нас миллионеры - это преимущественно хваткие жулики из 90-х, отличающиеся низкими моральными, а не высокими интеллектуальными качествами.
baraka написав:
ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо.
Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)
Тут скорее прав Макс - время на интернет-общение может найти любой. Но только он несправедливо избирателен с этим аргументом. Когда я ему говорю о том, что мне реально нечем на работе заняться последние 3 месяца, поскольку инвестиционные проекты на холде, а операционкой я не занимаюсь по уровню должности, он флудит не по делу. А Конга - прямо неприлично вылизывает...
Дооо, с конговцем у нас огромная взаимная симпатия, как и у многих тут. Че уж там. Что тебе почухать чтобы тебе приятно стало, высокопоставленный инвестиционщик?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:28
Grand Touring написав:
на данный момент думаю где продлить лето, чтобы люди были нашего менталитета, а мечтаю о таких работниках как zRadio
Шоб весь рабочий день в форумах зависал?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:29
IgA написав: TRW00 написав:
Хотел бы поинтересоваться, какая цель общения на ветке Киевской недвиги?
Читаю ветку время от времени чтобы не пропустить дорожай и продать квартиру.
А если бы 5ерик вам предложили в Киеве чистыми - вернулись бы?
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