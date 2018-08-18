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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:30
airmax78 написав:
Шоб весь рабочий день в форумах зависал?
да хоть на ушах ходит - главное что свое дело знает
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Grand Touring
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:32
airmax78
Твоя любит обмен партнёрами?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:33
airmax78 написав: Grand Touring написав:
[
на данный момент думаю где продлить лето, чтобы люди были нашего менталитета, а мечтаю о таких работниках как zRadio
Шоб весь рабочий день в форумах зависал?
Мне почему-то показалось, что там имелись в виду уровень владения предметом, увлеченность и способность логически мыслить. Но как скажешь)
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zРадио
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:34
zРадио написав: baraka написав:
а что если человек просто риелтор ?
то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?
Ну, может и так. Хотя риэлтору редко когда удается вклиниться в процент от операционных доходов. Там чаще сдельная оплата, даже в коммерческом сегменте.
не, имхо, и близко не партнёр.
например, он просто как посредник участвовал в сдаче/съёме этих объектов. И теперь считает себя причастным к этой площади.
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baraka
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:35
Кстати, извини, Зрада, не успел тебя почухать, из Черкасс быстрее дотянулись.
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airmax78
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:36
zРадио написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:
[
на данный момент думаю где продлить лето, чтобы люди были нашего менталитета, а мечтаю о таких работниках как zRadio
Шоб весь рабочий день в форумах зависал?
Мне почему-то показалось, что там имелись в виду уровень владения предметом, увлеченность и способность логически мыслить. Но как скажешь)
Оботрись влажной дезинфицирующей салфеткой.
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airmax78
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:39
airmax78 написав:
Кстати, извини, Зрада, не успел тебя почухать, из Черкасс быстрее дотянулись.
Дык и не надо - правда, я в этом не нуждаюсь. Чухай лучше свои извилины - более качественные аргументы оппонентов я только приветствовал бы!
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zРадио
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:40
airmax78 написав:
А если бы 5ерик вам предложили в Киеве чистыми - вернулись бы?
А если я Вам скажу что здесь никто не стеклит балконы и не вешает кондиционеры на фасад ( и даже не потому что за это наказывают а потому что особой необходимости нет), а таких муравейников как в Киеве нету Вы подумаете о эмиграции?
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IgA
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:42
proftpd66 написав:airmax78
Твоя любит обмен партнёрами?
Модераторы, можно как-то этого дрочилу нейтрализовать? Хотя бы на время, пока у него сперматоксикоз не пройдет.
Вот ведь полное соответствие аватарке.
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airmax78
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:43
IgA написав: airmax78 написав:
А если бы 5ерик вам предложили в Киеве чистыми - вернулись бы?
А если я Вам скажу что здесь никто не стеклит балконы и не вешает кондиционеры на фасад ( и даже не потому что за это наказывают а потому что особой необходимости нет), а таких муравейников как в Киеве нету Вы подумаете о эмиграции?
10ка в месяц и я там.
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airmax78
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