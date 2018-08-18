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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4825482648274828>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:30

  airmax78 написав:Шоб весь рабочий день в форумах зависал?
да хоть на ушах ходит - главное что свое дело знает
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:32

airmax78

Твоя любит обмен партнёрами? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:33

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:[
на данный момент думаю где продлить лето, чтобы люди были нашего менталитета, а мечтаю о таких работниках как zRadio

Шоб весь рабочий день в форумах зависал?


Мне почему-то показалось, что там имелись в виду уровень владения предметом, увлеченность и способность логически мыслить. Но как скажешь)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:34

  zРадио написав:
  baraka написав:
а что если человек просто риелтор ?

то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?


Ну, может и так. Хотя риэлтору редко когда удается вклиниться в процент от операционных доходов. Там чаще сдельная оплата, даже в коммерческом сегменте.



не, имхо, и близко не партнёр.

например, он просто как посредник участвовал в сдаче/съёме этих объектов. И теперь считает себя причастным к этой площади.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, извини, Зрада, не успел тебя почухать, из Черкасс быстрее дотянулись.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:36

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:[
на данный момент думаю где продлить лето, чтобы люди были нашего менталитета, а мечтаю о таких работниках как zRadio

Шоб весь рабочий день в форумах зависал?


Мне почему-то показалось, что там имелись в виду уровень владения предметом, увлеченность и способность логически мыслить. Но как скажешь)

Оботрись влажной дезинфицирующей салфеткой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:39

  airmax78 написав:Кстати, извини, Зрада, не успел тебя почухать, из Черкасс быстрее дотянулись.


Дык и не надо - правда, я в этом не нуждаюсь. Чухай лучше свои извилины - более качественные аргументы оппонентов я только приветствовал бы!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:40

  airmax78 написав:А если бы 5ерик вам предложили в Киеве чистыми - вернулись бы?

А если я Вам скажу что здесь никто не стеклит балконы и не вешает кондиционеры на фасад ( и даже не потому что за это наказывают а потому что особой необходимости нет), а таких муравейников как в Киеве нету Вы подумаете о эмиграции?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:42

  proftpd66 написав:airmax78

Твоя любит обмен партнёрами? :)

Модераторы, можно как-то этого дрочилу нейтрализовать? Хотя бы на время, пока у него сперматоксикоз не пройдет.
Вот ведь полное соответствие аватарке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:43

  IgA написав:
  airmax78 написав:А если бы 5ерик вам предложили в Киеве чистыми - вернулись бы?

А если я Вам скажу что здесь никто не стеклит балконы и не вешает кондиционеры на фасад ( и даже не потому что за это наказывают а потому что особой необходимости нет), а таких муравейников как в Киеве нету Вы подумаете о эмиграции?

10ка в месяц и я там.
airmax78
 
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