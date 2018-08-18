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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4825482648274828

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 142
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
42
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:47

  airmax78 написав:10ка в месяц и я там.

Вот видите, не так уж Вам те балконы с кондиционерами и мешают жить
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:50

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Твоя любит обмен партнёрами? :)

Модераторы, можно как-то этого дрочилу нейтрализовать? Хотя бы на время, пока у него сперматоксикоз не пройдет.
Вот ведь полное соответствие аватарке.



Я просто спросил :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:50

  IgA написав:
  airmax78 написав:10ка в месяц и я там.

Вот видите, не так уж Вам те балконы с кондиционерами и мешают жить

Мешают, страшно мешают. Но жить от зп до зп, пусть и в красивом городе - тоже перспектива не очень. Вы же не от балконов в UK перебрались.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:55

  airmax78 написав:
  IgA написав:
  TRW00 написав:Хотел бы поинтересоваться, какая цель общения на ветке Киевской недвиги?

Читаю ветку время от времени чтобы не пропустить дорожай и продать квартиру.

А если бы 5ерик вам предложили в Киеве чистыми - вернулись бы?

Туда не за грошами, а за європейськими скрєпами. Ну ти ж в курсі: балкони, фасади, щоб толерантно послали, а не матом ...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:01

  airmax78 написав:
  IgA написав:
  airmax78 написав:10ка в месяц и я там.

Вот видите, не так уж Вам те балконы с кондиционерами и мешают жить

Мешают, страшно мешают. Но жить от зп до зп, пусть и в красивом городе - тоже перспектива не очень. Вы же не от балконов в UK перебрались.

Нет, я переехал потому что не хочу покупать пачку однушек в аренду чтобы потом не жить от пенсии до пенсии в не самом красивом городе.
ПС В школе был вечер знакомств родителей, большая часть работают в финансах и экспаты из Франции- Италии. Не было похожи на людей живущих от зарплаты до зарплаты.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:06

  IgA написав:
  airmax78 написав:
  IgA написав:Вот видите, не так уж Вам те балконы с кондиционерами и мешают жить

Мешают, страшно мешают. Но жить от зп до зп, пусть и в красивом городе - тоже перспектива не очень. Вы же не от балконов в UK перебрались.

Нет, я переехал потому что не хочу покупать пачку однушек в аренду чтобы потом не жить от пенсии до пенсии в не самом красивом городе.
ПС В школе был вечер знакомств родителей, большая часть работают в финансах и экспаты из Франции- Италии. Не было похожи на людей живущих от зарплаты до зарплаты.

100%. Я же написал: 10ка чистыми и я там. Но не предлагают. Предложат - перееду.
airmax78
 
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