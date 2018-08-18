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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:47
airmax78 написав:
10ка в месяц и я там.
Вот видите, не так уж Вам те балконы с кондиционерами и мешают жить
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:50
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
Твоя любит обмен партнёрами?
Модераторы, можно как-то этого дрочилу нейтрализовать? Хотя бы на время, пока у него сперматоксикоз не пройдет.
Вот ведь полное соответствие аватарке.
Я просто спросил
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:50
IgA написав: airmax78 написав:
10ка в месяц и я там.
Вот видите, не так уж Вам те балконы с кондиционерами и мешают жить
Мешают, страшно мешают. Но жить от зп до зп, пусть и в красивом городе - тоже перспектива не очень. Вы же не от балконов в UK перебрались.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:55
airmax78 написав: IgA написав: TRW00 написав:
Хотел бы поинтересоваться, какая цель общения на ветке Киевской недвиги?
Читаю ветку время от времени чтобы не пропустить дорожай и продать квартиру.
А если бы 5ерик вам предложили в Киеве чистыми - вернулись бы?
Туда не за грошами, а за європейськими скрєпами. Ну ти ж в курсі: балкони, фасади, щоб толерантно послали, а не матом ...
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 19 лип, 2020 17:01
airmax78 написав: IgA написав: airmax78 написав:
10ка в месяц и я там.
Вот видите, не так уж Вам те балконы с кондиционерами и мешают жить
Мешают, страшно мешают. Но жить от зп до зп, пусть и в красивом городе - тоже перспектива не очень. Вы же не от балконов в UK перебрались.
Нет, я переехал потому что не хочу покупать пачку однушек в аренду чтобы потом не жить от пенсии до пенсии в не самом красивом городе.
ПС В школе был вечер знакомств родителей, большая часть работают в финансах и экспаты из Франции- Италии. Не было похожи на людей живущих от зарплаты до зарплаты.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 17:06
IgA написав: airmax78 написав: IgA написав:
Вот видите, не так уж Вам те балконы с кондиционерами и мешают жить
Мешают, страшно мешают. Но жить от зп до зп, пусть и в красивом городе - тоже перспектива не очень. Вы же не от балконов в UK перебрались.
Нет, я переехал потому что не хочу покупать пачку однушек в аренду чтобы потом не жить от пенсии до пенсии в не самом красивом городе.
ПС В школе был вечер знакомств родителей, большая часть работают в финансах и экспаты из Франции- Италии. Не было похожи на людей живущих от зарплаты до зарплаты.
100%. Я же написал: 10ка чистыми и я там. Но не предлагают. Предложат - перееду.
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