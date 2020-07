Додано: Нед 19 лип, 2020 18:12

ветка в последние дни и особенно сегодня - все больше гавнаметание и пиписькамеряние. не приятно. вот это думаю нужно модерировать



по поводу модерации топика: чисто фактически, тема ветки про срок начала падения цен на недвижимость в Киеве. не про портфель в 2000 квадратов, не про удачную покупку в Тетрисе по 2800 еще в ноябре, не про кешфлоу по одну из сторон арендного процесса, не про ремонты по 1000 у.е. за метр или 1500 долларов за квартиру в 50 квадратов, не копипасты объявлений о продаже квартир с ОЛХ, не про факты мегаудачных или меганеудачных покупок участников форума с деталями. хотя несомненно, все эти факты имеют отношения к кржн-у. ровно в той степени, в какой к ней имеет падение доходов, увеличение безработицы, банкротство бизнесов в США и пр. как факторы, влияющие на цены КРЖН.



кроме того, они позволяют больше узнать друг друга форумчанам. и думаю все эти сообщения имеют ту или иную пользу для отдельных или многих участников. а значит имеют право на жизнь. чем это плохо?



по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.

