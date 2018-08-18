RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4827482848294830>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:33

вот они, респектики, во всей красе.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/p ... 3780029041
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14851
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2005 раз.
Подякували: 4375 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:37

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Предложат - перееду.

значит, навсегда здесь. печально.
еще 30 лет писать про мопы - можно чокнуться.

При вашей поддержке и заботе - верю, что осилю.
airmax78
 
Повідомлень: 35427
З нами з: 25.10.12
Подякував: 876 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:41

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:... - можно чокнуться.

... - верю, что осилю.

так уже.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14851
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2005 раз.
Подякували: 4375 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:56

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:... - можно чокнуться.

... - верю, что осилю.

так уже.

Все-таки место дохтура Кима многим здесь не дает покоя.
airmax78
 
Повідомлень: 35427
З нами з: 25.10.12
Подякував: 876 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:04

  airmax78 написав:
  baraka написав:
а что если человек просто риелтор ?

то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?

ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо.
Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)

Наоборот мне кажется: у такого человека с пассивным доходом должно быть море свободного времени. Тем более что сейчас никуда особо не уедешь без сюрпризов и проблем.

Макс, я без проблем уехал в Хорватию до осени)
Тут все ржут с коронавируса)
TRW00
 
Повідомлень: 27
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:08

  Yuri_T написав:вот они, респектики, во всей красе.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/p ... 3780029041

Решил тебе передать привет с Хорватии ))
http://i.piccy.info/i9/661f051ff1e6e6b2a83831ed8285d491/1595171116/88254/1388554/933E01C9_B30A_41E2_A5CB_2E74D85DF870.jpg
TRW00
 
Повідомлень: 27
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ветка в последние дни и особенно сегодня - все больше гавнаметание и пиписькамеряние. не приятно. вот это думаю нужно модерировать

по поводу модерации топика: чисто фактически, тема ветки про срок начала падения цен на недвижимость в Киеве. не про портфель в 2000 квадратов, не про удачную покупку в Тетрисе по 2800 еще в ноябре, не про кешфлоу по одну из сторон арендного процесса, не про ремонты по 1000 у.е. за метр или 1500 долларов за квартиру в 50 квадратов, не копипасты объявлений о продаже квартир с ОЛХ, не про факты мегаудачных или меганеудачных покупок участников форума с деталями. хотя несомненно, все эти факты имеют отношения к кржн-у. ровно в той степени, в какой к ней имеет падение доходов, увеличение безработицы, банкротство бизнесов в США и пр. как факторы, влияющие на цены КРЖН.

кроме того, они позволяют больше узнать друг друга форумчанам. и думаю все эти сообщения имеют ту или иную пользу для отдельных или многих участников. а значит имеют право на жизнь. чем это плохо?

по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 14.03.06
Подякував: 202 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:18

  adeges написав:по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.


У них там какая-то модель, правильно? "Щупали" ее, или просто есть инсайд о результатах моделирования?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6700
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 2629 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:21

  TRW00 написав:Макс, я без проблем уехал в Хорватию до осени)
Тут все ржут с коронавируса)

Сейчас уже без проблем в Хорватию не уедешь. Заплати коммуналку онлайн! Иначе тебя соседи накажут.
airmax78
 
Повідомлень: 35427
З нами з: 25.10.12
Подякував: 876 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:24

  adeges написав:по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.

Это прогноз? Но вы его уже, вроде озвучивали пару раз. А что вы на этот свой прогноз ставите? Или у вас тоже дорогая акустика?
airmax78
 
Повідомлень: 35427
З нами з: 25.10.12
Подякував: 876 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4827482848294830>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1875, 1876, 1877
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18766 3084270
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 11:29
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199278
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14437
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87747)
19.07.2020 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.