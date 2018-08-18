|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:33
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14851
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2005 раз.
- Подякували: 4375 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:37
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...Предложат - перееду.
значит, навсегда здесь. печально.
еще 30 лет писать про мопы - можно чокнуться.
При вашей поддержке и заботе - верю, что осилю.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35427
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 876 раз.
- Подякували: 4161 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:41
airmax78 написав: Yuri_T написав:
... - можно чокнуться.
... - верю, что осилю.
так уже.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14851
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2005 раз.
- Подякували: 4375 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:56
Yuri_T написав: airmax78 написав: Yuri_T написав:
... - можно чокнуться.
... - верю, что осилю.
так уже.
Все-таки место дохтура Кима многим здесь не дает покоя.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35427
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 876 раз.
- Подякували: 4161 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:04
airmax78 написав: baraka написав:
а что если человек просто риелтор ?
то есть, да, он помог кому-то купить/продать 2000 или скоко там метров, которые кому-то приносят прибыль. Да, на сегодня он имеет какой-то стабильный месячный заработок, (с посредничества). Не противоречит его словам ?
ну и человеку с 2-5 лямами бакинских ничего никому доказывать не надо. У него всё хорошо.
Плюс у него и других забот хватает (а не сидеть тут на форуме)
Наоборот мне кажется: у такого человека с пассивным доходом должно быть море свободного времени. Тем более что сейчас никуда особо не уедешь без сюрпризов и проблем.
Макс, я без проблем уехал в Хорватию до осени)
Тут все ржут с коронавируса)
-
TRW00
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 02.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:08
-
TRW00
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 02.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:12
ветка в последние дни и особенно сегодня - все больше гавнаметание и пиписькамеряние. не приятно. вот это думаю нужно модерировать
по поводу модерации топика: чисто фактически, тема ветки про срок начала падения цен на недвижимость в Киеве. не про портфель в 2000 квадратов, не про удачную покупку в Тетрисе по 2800 еще в ноябре, не про кешфлоу по одну из сторон арендного процесса, не про ремонты по 1000 у.е. за метр или 1500 долларов за квартиру в 50 квадратов, не копипасты объявлений о продаже квартир с ОЛХ, не про факты мегаудачных или меганеудачных покупок участников форума с деталями. хотя несомненно, все эти факты имеют отношения к кржн-у. ровно в той степени, в какой к ней имеет падение доходов, увеличение безработицы, банкротство бизнесов в США и пр. как факторы, влияющие на цены КРЖН.
кроме того, они позволяют больше узнать друг друга форумчанам. и думаю все эти сообщения имеют ту или иную пользу для отдельных или многих участников. а значит имеют право на жизнь. чем это плохо?
по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3274
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:18
adeges написав:
по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.
У них там какая-то модель, правильно? "Щупали" ее, или просто есть инсайд о результатах моделирования?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6700
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1155 раз.
- Подякували: 2629 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:21
TRW00 написав:
Макс, я без проблем уехал в Хорватию до осени)
Тут все ржут с коронавируса)
Сейчас уже без проблем в Хорватию не уедешь. Заплати коммуналку онлайн! Иначе тебя соседи накажут.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35427
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 876 раз.
- Подякували: 4161 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:24
adeges написав:
по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.
Это прогноз? Но вы его уже, вроде озвучивали пару раз. А что вы на этот свой прогноз ставите? Или у вас тоже дорогая акустика?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35427
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 876 раз.
- Подякували: 4161 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18766
|3084270
|
|
|466
|199278
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14437
|
|