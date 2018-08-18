Юра, а что, в самом деле, у вас случилось? Почему вы так модные мопы ненавидите?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:26
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:29
да не, у меня просто кристал болл
у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.
просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.
конечно первичку отдельно и отдельные объекты по ней не увидишь, т.е. предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:32
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:35
так повторение мать учения. тем более стабильность - признак класса и главное очень редкий вид сообщения - по теме ветки.
да у меня корыстный прогноз. если я прав, то с работой у меня будет плохо, зато получу моральное удовлетворение. ну и наоборот
зы про акустику не понял. свое мнение по поводу продажи квартиры, купленной и отремонтированной под себя как ставки на прогноз я уже высказывал очень детально
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:36
Адегес же сказал, у него устройство специальное. Он его называет кристаллбол. Но у меня тоже такое есть, я с помощью него 1500ху за метр в НЛ предсказывал. Правда я свое устройство называю несколько иначе, тоже бол, только не кристалл.
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